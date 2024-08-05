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Иностранные лидеры поздравляют генерального секретаря ЦК КПВ, президента То Лама
Направляя теплые поздравления Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу, Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пожелал КПВ и вьетнамскому народу под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама больших успехов в деле строительства социализма.
В своей поздравительной телеграмме Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил уверенность, что вьетнамский народ станет более сильным под прекрасным руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама. Премьер-министр Кисида Фумио выразил желание вместе с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Президентом То Ламом поднять дружественные отношения между Японией и Вьетнамом на новый уровень в предстоящее время.
В своем поздравительном письме Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам успешно выполнит все поставленные задачи. Беларусь желает и дальше развивать отношения с Вьетнамом на основе традиционной дружбы, взаимного понимания доверия.
Руководители многих политических партий также направили поздравительные письма и телеграммы Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу.
Председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что избрание товарища То Лама на высший пост в Партии является следствием его многолетнего плодотворного труда на благо государства и народа. Он глубоко уверен в том, что под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама КПВ продолжит и приумножит дело преобразований, проводившееся покойным Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.
Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель выразил уверенность, что под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама Вьетнам продолжит идти по пути экономического и социального развития, а также действовать ради мира и стабильности в регионе и в мире.
Генеральный секретарь доминиканской партии «Объединенное левое движение» Мигель Мехия подтвердил, что избрание товарища То Лама Генеральным секретарем ЦК КПВ является признанием и доверием КПВ, вьетнамского народа и руководителей Партии к товарищу То Ламу.
Секретариат Коммунистической партии Боливии выразил уверенность, что под мудрым руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама КПВ укрепит солидарность, единство и успешно осуществит Резолюцию XIII съезда КПВ и достигнет новых революционных успехов.
ЦК Мексиканской коммунистической партии уверен, что под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама КПВ и героический вьетнамский народ продолжат продвигаться вперед и успешно достигнут поставленных целей, желая и дальше развивать отношения между Мексиканской коммунистической партией и КПВ.
Постоянный член Секретариата ЦК Коммунистической партии Аргентины Хорхе Крейнесс выразил уверенность, что Президент То Лам и Вьетнам добьются новых успехов в строительстве социализма путем укрепления суверенитета и улучшения благосостояния населения.