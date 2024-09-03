Иностранные лидеры поздравляют Вьетнам с 79-м Национальным праздником

По случаю 79-го Национального праздника Вьетнама (2 сентября 1945 - 2024 гг.) лидеры стран направляют поздравления партийным и государственным руководителям Вьетнама. Фото: ВИA

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит, Премьер-министр ЛНДР Сонесай Сипхандон и Председатель Национальной ассамблеи ЛНДР Сайсомфон Фомвихан направили совместную поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президенту Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Ламу, Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню и Председателю Национального собрания (НС) СРВ Чан Тхань Ману.

В телеграмме руководители Лаоса подчеркнули, что Партия, Государство и народ Лаоса гордятся и счастливы видеть, как отношения великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя Партиями, двумя Государствами, народами Лаоса и Вьетнама, построенные великим Президентом Хо Ши Мином, любимыми Президентом Кейсоном Фомвиханом и Президентом Суфанувонгом, продолжают укрепляться и развиваться, становятся все более углубленными и эффективными, являются бесценным достоянием народов двух стран.

В то же время лаосские руководители выразили глубокую признательность и искреннюю благодарность Партии, Государству и народу Вьетнама за ценную, своевременную и эффективную помощь Лаосу как в период борьбы за независимость в прошлом, так и в период строительства и развития страны сегодня. Они подтвердили, что продолжат тесно сотрудничать с братскими Партией, Государством и народом Вьетнама, чтобы сохранять и развивать особые и уникальные отношения между Лаосом и Вьетнамом, приносить практическую пользу народам двух стран, ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Ключевые лидеры Лаоса пожелали братским Партии, Государству и народу Вьетнама под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Президентом То Ламом продолжать добиваться новых и больших успехов в реализации Резолюции XIII съезда КПВ, достигнуть цели «богатый народ, сильная страна, справедливое, демократическое и цивилизованное общество».

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу. Премьер Государственного совета КНР Ли Цян направил поздравительную телеграмму в адрес Премьер-министра СРВ Фам Минь Тьиня. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи направил поздравительную телеграмму Председателю НС СРВ Чан Тхань Ману.

В телеграммах руководители Китая отметили, что КПВ объединила и привела народ к достижению обнадеживающих успехов в деле индустриализации и социалистической модернизации. Они выразили уверенность в том, что под руководством КПВ Вьетнам продолжит добиваться успехов на пути строительства социализма в соответствии с положением страны.

Китайские руководители напомнили о государственном визите Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама и деловой поездке Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай. В ходе визитов стороны достигли важного общего понимания о содействии построению Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим стратегического значения, согласились продолжать содействовать развитию дела социализма во всем мире, внося активный вклад в мир и прогресс человечества.

Китайская сторона отметила, что 2025 год станет годом празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Вьетнамом, что откроет новые возможности для развития двусторонних отношений. Они подчеркнули готовность работать вместе с Вьетнамом для содействия построению Китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим стратегического значения, принося больше пользы народам двух стран.

ЦК Народной партии Камбоджи (НПК) направил поздравительную телеграмму в адрес ЦК КПВ. Король Камбоджи Преа Бат Самдек Преа Боромниат Нородом Сиамони и исполняющий обязанности Главы Государства Королевства Камбоджа Самдек Акка Моха Сена Падей Течо Хун Сен направили поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу. Премьер-министр Королевства Камбоджа Самдек Моха Бовор Типадей Хун Манет направил поздравительное письмо в адрес Премьер-министра СРВ Фам Минь Тьиня. Председатель Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа Самдек Моха Ратсафеатика Типадеи Кхуон Судари направила поздравительное письмо Председателю НС СРВ Чан Тхань Ману.

В телеграммах и письмах руководители Камбоджи высоко оценили постоянное развитие отношений между Партиями, Государствами, Парламентами, народами двух стран, которые все больше углубляются и выходят на новый уровень под девизом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество, долгосрочная устойчивость». Они поздравили Вьетнам с великими и важными достижениями во всех областях за последнее время и выразили уверенность в том, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Президентом То Ламом вьетнамский народ продолжит добиваться новых и больших достижений, успешно реализует Резолюцию XIII съезда КПВ, а также выразили уверенность, что к 2045 году Вьетнам станет развитой страной с высоким уровнем доходов.

Камбоджийские руководители выразили желание продолжать тесно сотрудничать с вьетнамской стороной для укрепления и развития отношений между двумя странами в устойчивом направлении, на общее благо двух стран.



Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу.



Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес направил теплые поздравления Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу и братскому вьетнамскому народу и напомнил слова Главнокомандующего Фиделя Кастро Руса: «Ни одной стране, борющейся за независимость, не пришлось пройти через такую долгую и героическую борьбу, как вьетнамскому народу». Он подтвердил, что победа Вьетнама над колониализмом и империализмом создала наследие, вызывающее восхищение всего человечества, и это было подтверждено неоспоримыми успехами под руководством КПВ в процессе обновления страны «доймой». Он также подтвердил свою твердую решимость продолжать укреплять дружественные отношения между двумя народами, двумя Партиями.



Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин направили поздравительные письмо и телеграмму Председателю НС СРВ Чан Тхань Ману.



В своих поздравлениях руководство России дало высокую оценку текущему уровню развития всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и СРВ, основанного на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Сотрудничество в областях экономики, торговли и культуры, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества по части направлений, таких как промышленность, экономика, торговля, культура, энергетика, наука и технологии, были подтверждены в ходе конструктивных и содержательных переговоров во время недавнего государственного визита Президента России во Вьетнам.



Руководители РФ заявили, что углубление сотрудничества с Вьетнамом является одним из приоритетных направлений внешней политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва рассчитывает, что совместными усилиями две страны продолжат всестороннее развитие российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства в интересах народов двух стран, обеспечения безопасности и стабильности в регионе.



Президент Республики Индия Драупади Мурму направила поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу. Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди направил поздравительные письма в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама и Премьер-министра СРВ Фам Минь Тьиня.



Руководители Индии высоко оценили давнюю традиционную дружбу между двумя странами, выразили радость в связи с быстрым и углубленным развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Индией и Вьетнамом на основе доверия, глубокого взаимопонимания и общего видения. Они выразили уверенность в том, что Вьетнам добьется еще больших успехов, и подтвердили свое желание укреплять сотрудничество и вывести индийско-вьетнамские отношения на новую высоту в ближайшее время ради общего блага народов двух стран.



Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту СРВ То Ламу.



Генеральный секретарь ЦК ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пожелал вьетнамскому народу под руководством КПВ продолжать добиваться еще больших успехов в деле строительства богатого, сильного и цивилизованного социалистического государства.



Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительную телеграмму в адрес Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама.

В телеграмме отмечается, что руководители и народ Монголии рады видеть, что за последнее время, на основе правильной политики вьетнамской Партии и Государства Вьетнам значительно развивается не только в регионе, но и в мире.



Президент Монголии подтвердил, что, придерживаясь принципа «дружбы и сотрудничества», две страны обмениваются опытом, стремятся развивать отношения дружбы и тесного сотрудничества в рамках международного сообщества. Он выразил удовольствие от тесного сотрудничества с Президентом Вьетнама в целях дальнейшего расширения и развития отношений дружбы и сотрудничества между Монголией и Вьетнамом во всех областях в соответствии с интересами народов двух стран.



Заведующий Отделом ЦК НРПЛ по внешним связям Тхонгсаван Фомвихан направил поздравительное письмо секретарю ЦК КПВ, Заведующему Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгу.



Вице-премьер, Министр иностранных дел ЛНДР Салымсай Коммасит, Министр иностранных дел КНР Ван И, Вице-премьер, Министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Сок Ченда Софеа, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направили поздравительные телеграммы и письма в адрес Вице-премьера, Министра иностранных дел СРВ Буй Тхань Шона.



