Иностранные лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA

В письме соболезнования Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший пишет, что Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг – всеобъемлющий и дальновидный лидер, маяк, который освещает надежду вьетнамского народа на дальнейшее развитие вьетнамской экономики и эффективную борьбу с коррупцией и негативными явлениями. Он также высоко оценил точку зрения Генерального секретаря ЦК КПВ на дипломатию «вьетнамский бамбук», которая является важным фактором, помогающим Вьетнаму поддерживать баланс и многосторонность во внешнеполитической деятельности. Народ и будущие поколения Вьетнама всегда будут помнить великий вклад Генерального секретаря ЦК КПВ и уверены, что лидерские ценности и принципы Генерального секретаря ЦК КПВ будут наследоваться и активно развиваться лидерами КПВ.

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В телеграмме Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера говорится: «На посту Генерального секретаря ЦК КПВ и Президента Вьетнама г-н Нгуен Фу Чонг оставил заметный след в развитии страны, а также в укреплении и расширении отношений Вьетнама с Германией и Европой».



Генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро высоко оценила тот факт, что во время пребывания товарища Нгуен Фу Чонга на посту Генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнам достиг впечатляющего социально-экономического развития. Генеральный секретарь ЦК КПВ глубоко понял важность отношений между Новой Зеландией и Вьетнамом и стремился к дальнейшему укреплению теплых двусторонних отношений между двумя странами.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту То Ламу, Премьер-министр Азербайджана Али Асадов – Премьер-министру Фам Минь Тьиню, Заместитель председателя партии «Новый Азербайджан» Тахир Будагов – Постоянному члену Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонгу.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в адрес Премьер-министра Фам Минь Тьиня.



Президент Австрии Александер Ван дер Беллен направил письмо соболезнования в адрес Президента То Лама.



Король Бельгии Филипп направил Президенту То Ламу телеграмму со словами соболезнования.



Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах и наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамед аль-Мубарак ас-Сабах направили письма соболезнования Президенту То Ламу.



Исполняющий обязанности Президента Ирана Мохаммад Мохбер направил письмо со словами соболезнования Президенту То Ламу.

Президент Израиля Ицхак Герцог направил письмо соболезнования Президенту То Ламу.



Президент Мозамбика, Председатель Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) Филипе Жасинто Ньюси направил письмо со словами соболезнования Президенту То Ламу.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил письмо соболезнования Премьер-министру Фам Минь Тьиню.

Папа Римский Франциск направил Президенту То Ламу телеграмму со словами соболезнования.



Заместитель председателя Народного движения за освобождение Анголы (MPLA) Луиза Дамиан от имени Председателя MPLA, Президента Анголы направила письмо соболезнования в адрес ЦК КПВ.



ЦК Коммунистической партии Греции направил телеграмму соболезнования в адрес ЦК КПВ.

В тот же день высшие руководители стран АСЕАН сделали совместное заявление с соболезнованиями в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.



Председатель Фонда им. Фридриха Эберта (Германия), Председатель Фонда Розы Люксембург (Германия) и Председатель Советского фонда мира (Россия) направили письма соболезнования главе Отдела по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунгу.



Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов направил письмо со словами соболезнования Министру иностранных дел Буй Тхань Шону.



