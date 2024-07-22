Иностранные лидеры выражают соболезнования Вьетнаму в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA

В частности, Центральный комитет КПВ, Президент государства То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, вьетнамский народ и семья лидера партии получили соболезнования от султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанала Болкиаха, Президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама, Премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга; Короля Таиланда Маха Ваджиралонгкорн; Председателя Монгольской народной партии (МНП), Премьер-министра Монголии Лувсаннамсрейн Оюн-Эрдэнэ; Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III; Президент Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV), Президента Венесуэлы Николас Мадуро, вице-президента PSUV Диосдадо Кабельо; Короля Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд; Президента Беларуси Александр Лукашенко, Председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко; Спикера Исламского консультативного собрания Ирана Мохаммад Багер Галибаф; Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев; Президента Танзании, Председателя правящей партии Танзании Чама Ча Мапиндузи (CCM) Самия Сухулу Хассан; Президента Бурунди Эваристе Ндайишимие; Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хурн; правящий партий, коммунистических партий мира и партий-партнеров.



В своем соболезновании султан Брунея-Даруссалама отметил, что Султан Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах заявил, что он всегда сохраняет в сердце имидж Генерального секретаря ЦК КПВ как теплого и верного друга и у него остались хорошие воспоминания о беседах с Генеральным секретарем ЦК КПВ, особенно о встрече по случаю поднятия отношений между двумя странами на уровень всеобъемлющего партнерства по случаю визита Султана Брунея во Вьетнам в 2019 году. Он подтвердил важный вклад покойного Генерального секретаря ЦК КПВ в укрепление отношений между двумя странами, а также его твердую и постоянную приверженность социально-экономическому развитию Вьетнама, назвав это долгосрочным наследием.



Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам и Премьер-министр Республики Сингапур Лоуренс Вонг выразили свое восхищение важным вкладом Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в развитие Партии и страны на протяжении многих десятилетий, особенно за 13 лет работы на посту Генерального секретаря ЦК КПВ, что внесло значительный вклад в рост экономики Вьетнама и улучшение жизни народа. Они подчеркнули, что Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отдавал абсолютный приоритет партийному строительству и посвятил себя борьбе с коррупцией, это не только сформировало его стиль руководства, но и определило важное направление реформы Партии и укрепления Партии и вьетнамского Государства.



Сингапурские руководители подтвердили, что Генеральный секретарь ЦК КПВ был близким другом Сингапура и внес огромный вклад, создал предпосылку для установления отношений стратегического партнерства между двумя странами в 2013 году и способствовал дальнейшему практическому развитию и углублению двусторонних отношений, в направлении поднять отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшем будущем.

В своей телеграмме Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн высоко оценил престиж Генерального секретаря ЦК КПВ – руководителя, завоевавшего доверие вьетнамского народа и уважение международного сообщества, – а также роль Генерального секретаря ЦК КПВ в деле строительства, обновления, устойчивого развития страны.



В письме Премьер-министра Монголии, Председателя Монгольской народной партии Лувсаннамсрайна Оюуна-Эрдэнэ говорится, что Монгольская народная партия всегда помнит вклад и преданность господина Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга развитию отношений, укреплению дружбы и товарищества между народами Вьетнама и Монголии, между двумя Партями.



В своем послании Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III выразил надежду, что вьетнамский народ будет сильным и стойким в этот трудный период. Он поделился своими впечатлениями и воспоминаниями о Генеральном секретаре ЦК КПВ Нгуен Фу Чонге во время его визита в Великобританию в 2013 году. Он высоко оценил вклад Генерального секретаря ЦК КПВ в улучшение жизни вьетнамского народа, а также его руководящую роль в развитии тесных отношений Вьетнама с другими странами посредством дипломатии «вьетнамского бамбука».



Председатель Единой социалистической партии Венесуэлы, Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро подтвердил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг был большим другом Венесуэлы, неутомимым бойцом, сражавшимся за нацию, интеллектуальным факелом великих перемен в Социалистической Республике Вьетнам. Президент Николас Мадуро выразил солидарность с вьетнамским народом и подтвердил, что народы двух стран всегда будут солидарны, всегда будут сотрудничать и поддерживать братские связи.



Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо направил телеграмму соболезнования ЦК КПВ и вьетнамскому народу.



Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Наследный принц, Премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направили телеграммы со словами соболезнования в адрес Президента СРВ То Лама.



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил телеграмму соболезнования Президенту СРВ То Ламу, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко направил телеграмму соболезнования в адрес руководства Национального собрания СРВ и всего вьетнамского народа. Председатель белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов направил письмо со словами соболезнования ЦК КПВ и семье Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.



Председатель Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф направил письмо соболезнования Председателю Национального собрания СРВ Чан Тхань Ману.

В адрес Президента СРВ То Лама поступило письмо со словами соболезнования от Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева.



Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн направил письмо соболезнования Премьер-министру СРВ Фам Минь Тьиню.



Президент Объединенной Республики Танзания, Председатель Революционной партии Танзании Самия Сухулу Хасан, Президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе, Президент Индийского национального конгресса Малликарджун Хардж, Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель направили послания со словами соболезнования.



Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил письмо с соболезнованиями в адрес Президента СРВ То Лама. Председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов направил письмо с соболезнованиями ЦК КПВ и Президенту СРВ То Ламу. Председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов направил письмо с соболезнованиями в адрес Постоянного члена Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонга.



(14) Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии Дорайсами Раджа направил письмо соболезнования в адрес ЦК КПВ. ЦК Коммунистической партии Индии (марксистская) направил письмо с соболезнованиями ЦК КПВ. Генеральный секретарь партии «Всеиндийский передовой блок» Д. Девараджан направил письмо с соболезнованиями в адрес ЦК КПВ.



Председатель Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо написал статью, в которой он выразил глубокие соболезнования КПВ, народу Вьетнама и семье товарища Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.



Руководитель международного отдела Коммунистической партии Испании Ману Пинеда направил письмо со словами соболезнования в адрес ЦК КПВ. Глава международного отдела Коммунистической партии народов Испании Виктор Лукас направил письмо с соболезнованиями в адрес ЦК КПВ.



Генеральный секретарь Коммунистической партии Ирландии Джеймс Коркоран направил телеграмму соболезнования в адрес ЦК КПВ.



Южно-Африканская коммунистическая партия выпустила заявление со словами соболезнованиями в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

В адрес ЦК КПВ поступила телеграмма соболезнования от Центрального комитета Коммунистической партии Бразилии.



Президент Государства Палестина, Председатель исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил письмо со словами соболезнованиями в адрес ЦК КПВ.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Швейцарии Массимилиано Ай направил письмо со словами соболезнования ЦК КПВ, Правительству СРВ и народу Вьетнама.

В адрес ЦК КПВ поступила телеграмма соболезнования от Центрального комитета Коммунистической партии Уругвая.



Политический комитет Коммунистической партии Боливии направил телеграмму со словами соболезнования ЦК КПВ.



Министр иностранных дел Республики Сингапур Вивиан Балакришнан, Генеральный секретарь Перуанской коммунистической партии Доминго Кабрера Торо, Глава международного отдела Бельгийской рабочей партии Берт Де Бельдер направили телеграммы и письма со словами соболезнованиями в адрес Заведующего Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунга.



