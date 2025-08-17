Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Иностранные инвесторы в июле приобрели государственные облигации на сумму 11,3 млн долларов США

Ханойская фондовая биржа (HNX) сообщила, что в июле она провела 20 аукционов по продаже государственных облигаций, выпущенных Государственным казначейством, и привлекла в общей сложности 25,8 трлн донгов (1 млрд долларов США). Облигации были выпущены со сроком погашения 5, 10, 15 и 30 лет, при этом на 10-летние облигации приходилось 84% (21,6 трлн донгов), а на 15-летние - 11% (2,9 трлн донгов).

На заключительном аукционе в июле доходность по облигациям со сроком погашения 5, 10, 15 и 30 лет составила 2,75%, 3,29%, 3,40% и 3,45% соответственно, что на 16, 11, 13 и 5 базисных пунктов выше, чем в конце июня.

На вторичном рынке котировальная стоимость государственных облигаций по состоянию на 31 июля достигла 2,4 квадриллиона донгов. Средняя дневная стоимость торгов составила 15,71 триллиона донгов, что на 6,15% меньше, чем в предыдущем месяце. Прямые сделки составили 65,23% от общего объема, в то время как операции РЕПО составили 34,77%.

Иностранные инвесторы составили 4,27% от общего объема рыночных транзакций, с чистой стоимостью покупок в 298 млрд. донгов.

Доходность наиболее значительно выросла для сроков погашения 3-5 лет, 25-30 лет и 7-10 лет, составив в среднем около 2,6%, 3,5% и 2,8% соответственно. Напротив, доходность по облигациям со сроком погашения 25 лет, 5-7 лет и 15 лет продемонстрировала наиболее резкое снижение, составив в среднем 3,07%, 2,4% и 3,05% соответственно.

В торговле преобладали средне- и долгосрочные облигации со сроком погашения, особенно 10-летние (20,86%), 5-летние (15,6%) и 7-10-летние (11,48%). Коммерческие банки сохранили лидирующую долю на рынке, на их долю приходится 47,44% прямых сделок и 92,14% сделок РЕПО по всему рынку.

ИЖВ/ВИА

