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Иностранные инвесторы активно скупают активы в сфере фармацевтики и здравоохранения через сделки M&A
Активизация сделок
Согласно отчёту PwC «Глобальные тенденции в сфере слияний и поглощений: перспективы 2025 года», генеральные директора по всему миру с оптимизмом смотрят на перспективы сделок слияний и поглощений (M&A) в 2025 году. 81% опрошенных CEO уже совершили хотя бы одну крупную сделку за последние три года и планируют провести одну или несколько подобных сделок в ближайшие три года. Особенно активны в этом процессе сферы здравоохранения и фармацевтики, которые стремительно вступают в гонку M&A, чтобы оперативно трансформировать свои бизнес-модели.
Обострение глобальных торговых конфликтов, дефицит продукции, риски в цепочках поставок и появление новых политик стимулируют рост M&A-активности именно в этих отраслях.
PwC Вьетнам прогнозирует, что в 2025 году рынок M&A в сфере здравоохранения страны будет особенно активным. Это объясняется, прежде всего, растущим спросом на качественные медицинские услуги, а также увеличением численности среднего класса. Центром притяжения сделок станут фармацевтические компании, частные больницы и специализированные медицинские учреждения, особенно в таких направлениях, как офтальмология и онкология.
Согласно Онг Тионг Хoою, руководителю службы консультаций по сделкам компании PwC Вьетнам, к 2025 году глобальный рынок M&A демонстрирует уверенное восстановление, чему способствуют признаки оздоровления мировой экономики и активизация стратегических сделок. Такая тенденция проявляется и во Вьетнаме, где наблюдается рост числа сделок в различных отраслях. Вьетнамские компании играют всё более активную и ведущую роль в крупных сделках, тогда как зарубежные инвесторы вновь проявляют интерес к вьетнамскому рынку, сосредотачивая внимание прежде всего на двух перспективных секторах — здравоохранении и образовании.
Иностранные инвесторы наращивают активность
За последнее время рынок M&A во Вьетнаме в сфере здравоохранения и фармацевтики значительно оживился благодаря ряду крупных сделок. По данным инвестиционной компании Kirin Capital, в 2023 году сектор здравоохранения стал одним из самых активных в плане сделок слияний и поглощений: было заключено 11 сделок на общую сумму 508 млн долларов США. Это третий по объёму сделок сектор после традиционно ведущих — финансов и недвижимости. При этом большинство покупающих сторон — иностранные компании.
В числе заметных сделок — покупка международной группой Thomson Medical Group (TMG) Больницы FV и приобретение южнокорейской компанией Dongwha Pharm более половины долей в сети аптек “Чунг Шон”. Эти инвестиции свидетельствуют о растущем интересе зарубежных инвесторов к вьетнамскому рынку здравоохранения и медицинских услуг.
Совсем недавно китайский фармацевтический концерн Livzon через свою дочернюю компанию Lian SGP Holding Pte. Ltd. (на 100% принадлежащую Livzon) объявил о планах потратить более 5.730 млрд донгов наличными на приобретение почти 65% акций вьетнамской фармацевтической компании Imexpharm (тикер HoSE: IMP). После завершения сделки Imexpharm станет косвенной дочерней компанией Livzon.
В марте этого года инвестиционный фонд Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV), входящий в структуру Mekong Capital, впервые расширил свою деятельность на частный сектор здравоохранения, вложив капитал в АО "Международная больница Тхайнгуен" (TNH Group) — одну из ведущих сетей частных больниц в среднем и горном северном регионе Вьетнама. Основатель и генеральный директор Mekong Capital Крис Фройнд отметил, что фонд искал подходящего партнёра в сегменте больниц более 10 лет, и выбор пал на TNH благодаря «прорывному видению» её руководства.
В последнее время TNH Group продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции. Инвестиционный фонд Blooming Earth (Сингапур) недавно приобрёл более 6,72 млн акций TNH, увеличив свою долю до 13,74%. Ранее фонд Access S.A., SICAV-SIF – Asia Top Picks (Люксембург) также приобрёл свыше 1,6 млн акций, доведя свою долю участия в TNH до 8,05%.
Фармацевтическая и медицинская компания Биньдинь Pharmaceutical and Medical Equipment JSC (тикер DBD) также попала в поле зрения иностранных инвесторов. В середине декабря 2024 года швейцарский фонд KWE Beteilgungen AG сообщил о покупке дополнительных 79 500 акций DBD, увеличив свою долю с 9,93% до 10,01%. На данный момент KWE Beteilgungen AG является вторым крупнейшим акционером компании, уступая только государственному инвестору, который владеет 13,34% уставного капитала.
Крупнейшие фармацевтические производители, такие как Хаузянг Фарма, Domesco, Traphaco, Pymepharco и другие, имеют стратегических иностранных акционеров. Некоторые из них уже перешли к контролю с долей свыше 51%, а в отдельных случаях — к полному поглощению.
Хотя приобретение крупного пакета акций фармацевтических компаний — задача непростая (некоторые сделки длятся годами, а суммы достигают тысяч миллиардов донгов), значительный потенциал фармацевтической и медицинской отрасли Вьетнама продолжает привлекать внимание многих иностранных инвесторов.