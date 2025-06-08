Иностранные инвестиции во Вьетнам резко возросли за пять месяцев

Из общего объема более 7,02 млрд долларов США пришлось на 1 549 новых лицензированных проектов с иностранными инвестициями. Хотя это отражает снижение стоимости на 13,2 %, количество новых проектов увеличилось на 14 %.

В то же время 672 проекта с добавленной стоимостью принесли еще 8,51 миллиарда долларов США, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем в 3,4 раза больше.



Кроме того, иностранные инвесторы провели 1 358 сделок по внесению капитала и покупке акций, что на 6,6% больше, чем в прошлом году, а общая стоимость сделок превысила 2,85 млрд долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.



Выплаченные иностранные инвестиции также продемонстрировали положительную динамику, достигнув примерно 8,9 миллиарда долларов США, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.



В течение первых пяти месяцев производственный и перерабатывающий сектор продолжал доминировать, привлекая 10,39 млрд долларов США – 56,5% от общего зарегистрированного капитала и увеличившись на 32% в годовом исчислении. Сектор недвижимости занял второе место с 4,99 млрд долларов США, что составляет 27,1% от общего объема и более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций в науку и технологии составил 1,02 млрд долларов США, за которыми следует сектор оптовой и розничной торговли с более чем 596,8 млн долларов США.



Что касается стран и территорий инвестирования, то Сингапур лидирует с объемом инвестиций более 4,38 млрд долларов США, что составляет 23,8% от общего объема иностранных инвестиций и увеличилось на 30,1% в годовом исчислении. Республика Корея заняла второе место с более чем 2,93 млрд долларов США – почти 16 % от общего объема и в 2,47 раза больше, чем в прошлом году.



Иностранный капитал был распределен по 52 провинциям и городам. Ханой лидировал с объемом зарегистрированных инвестиций более 3,2 млрд долларов США, что составляет 17,6% от общего объема инвестиций по стране и почти в 2,8 раза превышает показатель прошлого года. За ним следует Бакнинь с 2,7 млрд долларов США (14,8%), а Хошимин занимает третье место с 2,58 млрд долларов США (14,1%), увеличившись более чем в 2,5 раза.



По состоянию на 31 мая во Вьетнаме действовало 43 346 проектов с иностранными инвестициями и общим уставным капиталом в размере 517,14 млрд. долларов США. Освоенный капитал достиг почти 331,46 млрд. долларов США, что эквивалентно 64,6% от общего объема привлеченных инвестиций.



По данным FIA, приток иностранных инвестиций во Вьетнам продолжает стабильно расти, несмотря на продолжающиеся колебания в мировой экономике.

Добавлено, что увеличение числа новых зарегистрированных проектов, корректировок капитала и



сделок по покупке акций отражает высокую уверенность инвесторов во вьетнамском рынке. Эта уверенность проявляется не только в новых инвестициях, но и в расширении существующей деятельности.



Вызовы остаются



Эксперты отметили, что резкий рост иностранных инвестиций является весьма позитивным показателем, особенно учитывая, что в 2024 году сектор иностранных инвестиций внес в государственный бюджет Вьетнама около 20,5 млрд долларов США и составил около 74% от общего объема экспортного оборота страны. Эти цифры подчеркивают жизненно важную роль, которую иностранные инвестиции играют в стимулировании экономического роста Вьетнама, который правительство установило на уровне 8% на этот год.



Эксперты подчеркивают, что иностранные инвестиции способствуют росту ВВП по трем основным каналам: увеличение накопления капитала, содействие передаче технологий и повышение эффективности управления и организации производства.

Они также сослались на исследования, в которых говорится, что иностранные инвестиции положительно влияют на экспорт не только по объему, но и по структуре продукции. Основные отрасли, привлекающие иностранные инвестиции, такие как электроника, компьютеры и комплектующие, одежда и обувь, остаются основой экспортных показателей страны.



Политика Вьетнама, ориентированная на реформы, его приверженность глобальной экономической интеграции и политика открытых дверей делают его все более привлекательным местом для иностранных инвесторов. Однако эксперты также указали на существующие недостатки в способности страны привлекать и эффективно использовать иностранные инвестиции.



Вьетнам потерял чистую прибыль от иностранных инвестиций, поскольку большая часть прибыли была возвращена инвесторами, в то время как передача технологий и управленческих навыков оставалась ограниченной, сказал Нгуен Май, председатель Вьетнамской ассоциации предприятий с иностранными инвестициями (VAFIE) thoibaonganhang.vn.



Другие эксперты также назвали главной проблемой слабые связи между сектором с иностранными инвестициями и отечественными предприятиями. По их словам, местные фирмы не смогли активно участвовать в цепочках поставок иностранных корпораций, что привело к ограниченному побочному эффекту от иностранных инвестиций в экономику в целом.



В этом контексте - в сочетании с быстро развивающимися технологиями и растущими требованиями к охране окружающей среды - необходимость стратегического изменения в привлечении иностранных инвестиций становится все более насущной.

В дополнение к этому, Нгуен Ван Тоан, вице-председатель VAFIE, сказал интернет-газете, что стратегическим направлением в будущем будет привлечение высокотехнологичных, экологически чистых иностранных инвестиционных проектов с мощным потенциалом передачи технологий.