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НОВОСТИ

Иностранные инвестиции во Вьетнам резко возросли за пять месяцев

По данным Агентства по иностранным инвестициям (FIA) Министерства финансов, за первые пять месяцев 2025 года иностранные инвестиции во Вьетнам достигли почти 18,4 млрд долларов США, что на 51% больше, чем в прошлом году.

Из общего объема более 7,02 млрд долларов США пришлось на 1 549 новых лицензированных проектов с иностранными инвестициями. Хотя это отражает снижение стоимости на 13,2 %, количество новых проектов увеличилось на 14 %.
В то же время 672 проекта с добавленной стоимостью принесли еще 8,51 миллиарда долларов США, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем в 3,4 раза больше.

Кроме того, иностранные инвесторы провели 1 358 сделок по внесению капитала и покупке акций, что на 6,6% больше, чем в прошлом году, а общая стоимость сделок превысила 2,85 млрд долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.

Выплаченные иностранные инвестиции также продемонстрировали положительную динамику, достигнув примерно 8,9 миллиарда долларов США, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В течение первых пяти месяцев производственный и перерабатывающий сектор продолжал доминировать, привлекая 10,39 млрд долларов США – 56,5% от общего зарегистрированного капитала и увеличившись на 32% в годовом исчислении. Сектор недвижимости занял второе место с 4,99 млрд долларов США, что составляет 27,1% от общего объема и более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций в науку и технологии составил 1,02 млрд долларов США, за которыми следует сектор оптовой и розничной торговли с более чем 596,8 млн долларов США.

Что касается стран и территорий инвестирования, то Сингапур лидирует с объемом инвестиций более 4,38 млрд долларов США, что составляет 23,8% от общего объема иностранных инвестиций и увеличилось на 30,1% в годовом исчислении. Республика Корея заняла второе место с более чем 2,93 млрд долларов США – почти 16 % от общего объема и в 2,47 раза больше, чем в прошлом году.

Иностранный капитал был распределен по 52 провинциям и городам. Ханой лидировал с объемом зарегистрированных инвестиций более 3,2 млрд долларов США, что составляет 17,6% от общего объема инвестиций по стране и почти в 2,8 раза превышает показатель прошлого года. За ним следует Бакнинь с 2,7 млрд долларов США (14,8%), а Хошимин занимает третье место с 2,58 млрд долларов США (14,1%), увеличившись более чем в 2,5 раза.

По состоянию на 31 мая во Вьетнаме действовало 43 346 проектов с иностранными инвестициями и общим уставным капиталом в размере 517,14 млрд. долларов США. Освоенный капитал достиг почти 331,46 млрд. долларов США, что эквивалентно 64,6% от общего объема привлеченных инвестиций.

По данным FIA, приток иностранных инвестиций во Вьетнам продолжает стабильно расти, несмотря на продолжающиеся колебания в мировой экономике.
Добавлено, что увеличение числа новых зарегистрированных проектов, корректировок капитала и

сделок по покупке акций отражает высокую уверенность инвесторов во вьетнамском рынке. Эта уверенность проявляется не только в новых инвестициях, но и в расширении существующей деятельности.

Вызовы остаются

Эксперты отметили, что резкий рост иностранных инвестиций является весьма позитивным показателем, особенно учитывая, что в 2024 году сектор иностранных инвестиций внес в государственный бюджет Вьетнама около 20,5 млрд долларов США и составил около 74% от общего объема экспортного оборота страны. Эти цифры подчеркивают жизненно важную роль, которую иностранные инвестиции играют в стимулировании экономического роста Вьетнама, который правительство установило на уровне 8% на этот год.

Эксперты подчеркивают, что иностранные инвестиции способствуют росту ВВП по трем основным каналам: увеличение накопления капитала, содействие передаче технологий и повышение эффективности управления и организации производства.

Они также сослались на исследования, в которых говорится, что иностранные инвестиции положительно влияют на экспорт не только по объему, но и по структуре продукции. Основные отрасли, привлекающие иностранные инвестиции, такие как электроника, компьютеры и комплектующие, одежда и обувь, остаются основой экспортных показателей страны.

Политика Вьетнама, ориентированная на реформы, его приверженность глобальной экономической интеграции и политика открытых дверей делают его все более привлекательным местом для иностранных инвесторов. Однако эксперты также указали на существующие недостатки в способности страны привлекать и эффективно использовать иностранные инвестиции.

Вьетнам потерял чистую прибыль от иностранных инвестиций, поскольку большая часть прибыли была возвращена инвесторами, в то время как передача технологий и управленческих навыков оставалась ограниченной, сказал Нгуен Май, председатель Вьетнамской ассоциации предприятий с иностранными инвестициями (VAFIE) thoibaonganhang.vn.

Другие эксперты также назвали главной проблемой слабые связи между сектором с иностранными инвестициями и отечественными предприятиями. По их словам, местные фирмы не смогли активно участвовать в цепочках поставок иностранных корпораций, что привело к ограниченному побочному эффекту от иностранных инвестиций в экономику в целом.

В этом контексте - в сочетании с быстро развивающимися технологиями и растущими требованиями к охране окружающей среды - необходимость стратегического изменения в привлечении иностранных инвестиций становится все более насущной.

В дополнение к этому, Нгуен Ван Тоан, вице-председатель VAFIE, сказал интернет-газете, что стратегическим направлением в будущем будет привлечение высокотехнологичных, экологически чистых иностранных инвестиционных проектов с мощным потенциалом передачи технологий.

ИЖВ/ВИА

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