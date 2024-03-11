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Иностранные дипломаты присоединялись к весеннему туру дружбы в Ханое

Более 400 делегатов, являющихся государственными служащими и представителями дипломатических миссий и международных организаций во Вьетнаме, 9 марта отправились в весенний тур дружбы в Ханое.
  Иностранные дипломаты зажи благовония в комплексе. Фото: ВИA  
Поездка, организованная совместно Ханойским союзом обществ дружбы (HUFO) и муниципальным департаментом туризма, привела их в храмовый комплекс Шок – памятник особого национального значения - в пригородном уезде Шокшон.

Они воскурили благовония в храмах и пагодах, посещали киоски с традиционными ремесленными изделиями, наслаждались местными деликатесами и музыкальными представлениями.

Председатель HUFO Нгуен Нгок Ки отметил, что ежегодный весенний тур дружбы для иностранных дипломатов во Вьетнаме - это возможность развивать культурный обмен для укрепления дружбы и содействия взаимопониманию между вьетнамским народом и иностранцами.

От имени международных делегатов посол Палестины во Вьетнаме Саади Салама, глава дипломатического корпуса во Вьетнаме, поблагодарил руководство Ханоя за их внимание к народной дипломатии, подчеркнув, что подобные дружеские мероприятия будут способствовать лучшему будущему Вьетнама и помогут стране занять более выгодное положение в международной арене.

ВИА/ИЖВ

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