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Иностранные гиганты розничной торговли ищут вьетнамских поставщиков
Цель мероприятия - поддержать отечественные компании в их стремлении к более глубокому вовлечению в глобальные производственные и логистические цепочки.
По данным Министерства промышленности и торговли - организатора мероприятия, многие иностранные супермаркеты, дистрибьюторы и розничные торговцы составляют свои списки покупок продукции вьетнамских поставщиков на этом мероприятии, которое, как ожидается, свяжет иностранных импортеров и отечественных производителей и экспортеров.
Для иностранных фирм это будет хороший шанс найти поставщиков в таких областях, как продукты питания, текстиль, обувь, предметы домашнего обихода, мебель и вспомогательная промышленная продукция. Кристиан Меризальде Агилар, отвечающий за бизнес-стратегию в Grupo Merica Foods, заявил, что в настоящее время компания переносит свою деятельность из Таиланда во Вьетнам. В 2023 году компания планирует импортировать из Вьетнама около 110 грузовых контейнеров, что значительно больше по сравнению с 77 в прошлом году.
По словам Агилара, качество вьетнамских товаров постоянно улучшается и становится высококонкурентным. В будущем Grupo Merica Foods будет напрямую сотрудничать с вьетнамскими производителями для совместной разработки планов производства и поставок продукции, отвечающей требованиям международного рынка.
По его словам, присоединение Вьетнама к 16 соглашениям о свободной торговле является важным фактором, привлекающим потенциальных покупателей. Представитель Walmart Group Нгуен Дык Чонг заявил, что Вьетнам станет ключевым центром аутсорсинга в Юго-Восточной Азии и Азии компании.
К 2027 году ожидается увеличение доли рынка закупок Walmart во Вьетнаме, причем не только одежды и обуви, но и различных других товаров, причем не только для компаний с иностранными инвестициями, но и для местных компаний, сказал Нгуен Дык Чонг.
Вьетнам входит в пятерку стран, экспортирующих наибольшее количество товаров в систему Walmart, среди которых ключевыми являются текстиль, складские товары, электроника и переработанные продукты питания. Американский ритейлер сосредоточится на покупке товаров в шести группах на Vietnam International Sourcing 2023, включая одежду и аксессуары, обувь, текстиль и фурнитуру, электронику и мебель, продукты питания и потребительские товары.
Кроме того японская компания Aeon Group объявила о том, что представители ее систем в Китае, Японии, Таиланде и Малайзии намерены искать во Вьетнаме производителей, способных соответствовать стандартам Aeon, чтобы стать устойчивыми поставщиками японской розничной компании.
Стабильность цепочки поставок Aeon обеспечивается различными поставщиками во Вьетнаме.
Вьетнам переживает активную трансформацию, превращаясь в глобальный производственный центр, способный поставлять широкий ассортимент продукции по конкурентоспособным ценам и с постоянно улучшающимся качеством.
Чтобы присоединиться к многомиллиардной цепочке создания стоимости Walmart на международном рынке, вьетнамским предприятиям необходимо уделять внимание построению стратегий с долгосрочной целью, решениям в области цепочки поставок и логистики, а также умению проектировать и разрабатывать продукцию.
Walmart также обращает внимание на такие важные факторы при оценке поставщиков во Вьетнаме, как возможности поставок, финансовая стабильность, устойчивое развитие и соблюдение экологических обязательств./