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Инновационные тренды во Вьетнаме: возможности и вызовы
Анирбан Рой из Лаборатории инноваций (InnoLab Asia) отмечает, что Вьетнам является лидером в применении технологий в бизнесе, но сталкивается с проблемами в области законодательства, квалификации рабочей силы и инфраструктуры. Он подчеркивает, что международное партнерство играет ключевую роль в снижении рисков и увеличении шансов на успех.
Кроме того, интеграция стандартов ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) в бизнес-деятельность становится неизбежной тенденцией, которая поможет компаниям повысить свою конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.
Японский миллиардер Рёити Какуи, генеральный директор e-LogiT, считает, что Вьетнам обладает значительными преимуществами в области трансграничного сотрудничества и привлечения ресурсов из стран Азии для стимулирования инноваций. Однако, выходя на глобальный рынок, вьетнамским компаниям придется преодолевать культурные барьеры, соответствовать международным стандартам и адаптировать продукцию под локальные рынки.
Лу Чуан Бун (SIDEC, Малайзия) поделился опытом, отметив, что искусственный интеллект (AI) уже стал стандартом для бизнеса в Малайзии благодаря открытой политике и активной поддержке инвестиций. По его мнению, гибкость и использование сильных сторон каждой страны являются ключами к успешному международному сотрудничеству.
Вице-председатель Народного комитета Хошимина Во Ван Хоан отметил, что Вьетнам является перспективным направлением для международных венчурных инвесторов благодаря динамичной экономике и молодым, креативным кадрам. Вьетнамское стартап-сообщество стремительно развивается, постоянно создавая инновационные решения и внедряя технологии в различные сферы.
В Хошимине сформировалась самая динамичная инновационная стартап-экосистема во Вьетнаме: здесь действует более 50% всех стартапов страны, 40% инкубаторов и организаций поддержки стартапов, а также 60% венчурных фондов. Город также привлекает 44% общего объема венчурных инвестиций и обеспечивает более 60% успешных сделок в стране. Эти показатели подтверждаются международными отчетами последних лет.
В этой связи продвижение инновационной стартап-экосистемы Хошимина на международной арене открывает для вьетнамских стартапов возможности представить свои продукты, услуги и технологические решения на глобальном рынке. Одновременно это способствует привлечению венчурных инвестиций и сотрудничеству с международными фондами и бизнес-ангелами из Великобритании, Германии, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии и других стран.