Инновации - ключ к повышению производительности бизнеса

Хотя инновации считаются ключом к повышению производительности и качества продукции, по словам экспертов, вьетнамские предприятия не уделяют этому вопросу должного внимания.

Буй Тхе Зуй, заместитель министра науки и технологий, сказал, что количество вьетнамских предприятий, использующих такие высокие технологии, как 3D-печать или робототехника, все еще ограничено. Это тревожная проблема в контексте международной экономической интеграции, и в мире активно происходит четвертая промышленная революция.

По мнению экспертов, революция постепенно ликвидирует преимущества спонтанных методов управления и старых бизнес-моделей.

Инновации помогают предприятиям увеличивать выручку, прибыль, снижать затраты, удовлетворять спрос клиентов, привлекать ресурсы и улучшать свою репутацию. Однако примера инновационной модели не существует, поэтому они должны выбрать правильную для разработки.

Нгуен Доан Кет, заместитель генерального директора компании Rang Dong, согласился с этим, заявив, что каждый бизнес должен найти правильные решения, соответствующие его возможностям и ресурсам.

Он отметил, что компания Rang Dong сосредоточилась на инвестициях в науку и технологии, объединилась с крупными университетами и построила три исследовательских центра по системам освещения и цифровым технологиям, а также разработала бизнес-модели на цифровых платформах, чтобы производить продукты с вьетнамским дизайном и торговать на вьетнамских платформах, сохраняя при этом высокую добавленную стоимость, отвечающую качественным условиям для экспорта.

Кьет также сказал, что компания столкнулась со многими трудностями, включая изменение мышления, бизнес-модели и операционных механизмов в инновационном процессе.

Заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зуй сказал, что Вьетнаму пора совершить «прорыв» в науке и технологиях, поскольку страна пережила этапы активного развития.

По его словам, для продвижения научных инициатив среди молодежи необходимо заранее подготовить ресурсы и обучение в вузах.

В частности, университетам необходимо поддерживать связь со своими выпускниками, обучавшимися за границей, привлекая талантливых людей, предлагая им благоприятные условия.

Он сказал, что Министерство науки и технологий оказало инвестиционную поддержку проектам Национального фонда развития науки и технологий (NAFOSTED), благодаря которым молодые ученые имеют возможность развивать творческие способности и исследования, чтобы соответствовать региональному и мировому уровням.