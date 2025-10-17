НОВОСТИ
Инновации во Вьетнаме должны начинаться от человека и служить человеку
В беседе с корреспондентом Вьетнамского Информационного Агентства в Париже профессор Ле Ван Кыонг, почётный научный директор Национального центра научных исследований Франции (CNRS), отметил, что Вьетнаму следует развивать инновации в духе теории «созидательного разрушения» Йозефа Шумпетера — то есть смело создавать новое и отказываться от устаревшего. По его словам, «инновации не могут ограничиваться лозунгами или академическими концепциями, они должны воплощаться в конкретных приложениях, тесно связанных с повседневной жизнью людей».
Профессор Ле Ван Кыонг привёл пример: искусственный интеллект (ИИ) и робототехника должны развиваться в направлении, приносящем практическую пользу сельскому хозяйству, пищевой промышленности и социально значимым отраслям.
Он подчеркнул: «Если люди, особенно в сельской местности, не ощутят реальной пользы от инноваций, они почувствуют себя исключёнными из процесса развития». По его мнению, инновации имеют смысл только тогда, когда они позволяют крестьянину «работать меньше, но эффективнее» и делают жизнь лучше, а не остаются отвлечённым понятием для академической среды или городов.
Профессор Ле Ван Кыонг также предупредил, что в процессе инвестирования в искусственный интеллект и высокие технологии необходимо уделять особое внимание бедным слоям населения и сельским районам — тем, кто наиболее уязвим к риску остаться позади в этом переходе: «Нельзя допустить, чтобы инновации стали привилегией узкой группы людей, имеющих лучший доступ к технологиям и образованию».
С точки зрения развития человеческого капитала профессор Нгуен Ван Фу, старший научный сотрудник CNRS, отметил, что инновации неотделимы от стратегии развития человека. По его словам, Вьетнаму необходимо активно инвестировать в высшее и послевузовское образование, особенно в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика), а также уделять внимание подготовке высококвалифицированных управленческих кадров.
Он подчеркнул: «Только при условии системных, долгосрочных и целенаправленных инвестиций в человека мы сможем построить экономику, основанную на знаниях и творчестве».
Профессор Нгуен Ван Фу также отметил, что новые решения, такие как резолюции №57 и №68, задали правильное направление, однако важно как можно быстрее их конкретизировать и внедрять решительно и последовательно. Он добавил: «Не только Вьетнам уделяет внимание инновациям — многие страны опередили нас на десятилетия. Поэтому, если мы не будем действовать быстро и решительно, нам будет трудно догнать их».
Директор организации VINEU (Европейская сеть вьетнамских инноваций) во Франции и председатель Ассоциации молодых вьетнамских предпринимателей в Европе Чан Ха Ми отметила, что в последние годы, благодаря принятию новых политик, молодое поколение вьетнамских предпринимателей и специалистов получило новый стимул к участию в инновационной деятельности. Однако, по её словам, сегодня существуют три основных барьера: нехватка стартового капитала, несовершенство институциональной базы и слабая связь между государством, университетами и бизнесом.
Она подчеркнула, что во Франции или США инновационные стартапы получают финансовую поддержку от правительства уже на ранних этапах, тогда как во Вьетнаме подобная форма поддержки практически отсутствует. Кроме того, правовая система всё ещё находится в процессе совершенствования, не создавая достаточно стабильной и прозрачной среды для развития инноваций. Госпожа Ха Ми подчеркнула: «Если устранить эти три барьера — капитал, институты и связь между государством, университетами и бизнесом, — инновационная деятельность во Вьетнаме обязательно выйдет на новый уровень и станет массовым явлением».
Доцент Жан-Филипп Эглингер из Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO, Франция) подчеркнул, что политическая воля является основой успеха. По его словам, высшее руководство Вьетнама ясно демонстрирует стремление рассматривать инновации как «дело всего народа» и убеждено, что у страны нет иного пути, кроме как добиться успеха в этой политике. Он отметил, что за более чем десять лет Вьетнам сумел сформировать относительно целостную инновационную экосистему с участием университетов, предприятий и организаций как внутри страны, так и за её пределами.
Доцент Эглингер считает, что Вьетнам, подобно Франции, может использовать потенциал государственного сектора для стимулирования инноваций, а также должен активизировать международное сотрудничество — прежде всего с Францией — в области инкубаторов инноваций, трансфера технологий и защиты прав интеллектуальной собственности. Он подчеркнул: «Такое сотрудничество не только поможет Вьетнаму получить доступ к передовым технологиям, но и будет способствовать формированию собственной технологической независимости — ключевого фактора устойчивого развития».
Из всего сказанного можно сделать вывод, что вьетнамские и французские эксперты едины во мнении: инновации должны начинаться от человека и быть направлены на благо человека. Это не просто развитие технологий или предпринимательства, а процесс построения общества знаний, в котором граждане непосредственно пользуются плодами творчества. Для достижения этой цели Вьетнаму необходима комплексная синергия политики, образования, инвестиций и международного сотрудничества — чтобы каждая инновационная идея, зародившаяся в лаборатории или на рисовом поле, могла внести свой вклад в общее дело развития страны.