НОВОСТИ
Инициатива Вьетнама соответствует стратегии ЮНЕСКО
В интервью международным СМИ заместитель министра иностранных дел Нго Ле Ван отметил, что инициатива получила высокую оценку со стороны Генерального директора ЮНЕСКО и государств-членов, поскольку она полностью соответствует стратегии организации.
Инициатива подчёркивает ведущую роль ЮНЕСКО в превращении культуры в самостоятельный столп, вносящий вклад в устойчивое развитие на национальном и глобальном уровнях, служащий движущей силой мира, развития креативных индустрий, защиты культурного разнообразия, инклюзивного экономического роста и социальной сплочённости.
В ближайшее время Вьетнам и страны-соавторы продолжат представление резолюции на рассмотрение и официальное утверждение Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы запустить Международное десятилетие культуры во имя устойчивого развития на период 2027–2036 годов. ЮНЕСКО будет выступать координирующим органом по реализации инициативы совместно с другими учреждениями системы ООН и партнёрами.
Заместитель министра Нго Ле Ван подчеркнул, что данная инициатива является конкретным шагом по реализации курса и политики Коммунистической партии и Государства Вьетнама, направленных на развитие культуры, культурной дипломатии и международной интеграции в новых условиях. Он отметил, что культура рассматривается как основа, ресурс, внутренний потенциал и мощный движущий фактор развития.
Инициатива представляет собой важный вклад, отражающий ключевую и направляющую роль Вьетнама в формировании глобальных приоритетов развития в духе Резолюции № 59-NQ/TW, согласно которой Вьетнам является активным, ответственным партнёром, готовым вносить конструктивный вклад в общие дела международного сообщества.
Это крупнейшая инициатива, выдвинутая Вьетнамом в рамках ЮНЕСКО за многие годы участия в деятельности организации. В случае одобрения ООН она станет не только стратегическим вкладом Вьетнама в деятельность ЮНЕСКО, подтверждением её ведущей роли в культурной сфере, но и инициативой глобального масштаба с вьетнамским акцентом — символом стремления и общей приверженности Вьетнама делу построения гуманного, мирного и процветающего будущего.
На проходящей в Самарканде (Узбекистан) 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Вьетнам был вновь избран заместителем председателя сессии. По словам заместителя министра Нго Ле Вана, доверие, оказанное Вьетнаму на двух последовательных сессиях — 42-й и 43-й, отражает растущий авторитет, статус и вклад страны в деятельность глобальных многосторонних институтов.