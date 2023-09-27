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НОВОСТИ

Индустриальные парки Ханама привлекли еще 15 проектов ПИИ

В этом году индустриальные парки северной провинции Ханам привлекли 24 новых проекта, в том числе 15 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму 176 млн долл. США, сообщил глава правления по управлению индустриальными парками Ханама Чан Ван Киен. В этом году индустриальные парки северной провинции Ханам привлекли 24 новых проекта, в том числе 15 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму 176 млн долл. США, сообщил глава правления по управлению индустриальными парками Ханама Чан Ван Киен.

Кроме того, в индустриальные парки было привлечено 9 внутренних инвестиционных проектов с совокупным уставным капиталом более 1 трлн донгов.

Чан Ван Киен сказал, что общий объем капитала, вложенного в новые проекты прямых иностранных инвестиций и в действующие, на данный момент достиг 259 млн долл. США.

По словам чиновника, для привлечения большего числа проектов в местные индустриальные парки Ханам будет и дальше расширять представление инвесторам своего имиджа и инвестиционного климата в местных индустриальных парках, а также участвовать в мероприятиях по продвижению инвестиций внутри страны и за ее пределами.

С начала 2023 года местные власти направили свои делегации по продвижению торговли в Японию, Европу, США и Сингапур. В октябре планируется отправка группы в Республику Корея, сообщил Чан Ван Киен.

По его словам, правление предложило создать ряд новых промышленных парков, включая промышленные парки Донгван V и VI, промышленный парк Кимбанг 1, а также расширить промышленный парк Донгван 3 почти до 1 тыс. га.

Кроме того, Ханам прилагает все усилия для развития систем социальной инфраструктуры для обслуживания работников и поддержки предприятий в области трудовых ресурсов, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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