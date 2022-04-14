Индустриальная недвижимость активно привлекает иностранный капитал

Сегмент промышленной недвижимости стал основным импульсом. Дополнительные инвестиции в размере почти 941 млн. долл. США в рамках проекта VSIP по строительству городской инфраструктуры и услуг в Бакнине помогли резкому увеличению иностранных инвестиций в недвижимость.

Также в первом квартале GLP — еще один «гигант» индустриальной недвижимости Сингапура — объявил о создании фонда развития логистической инфраструктуры GLP Vietnam Development Partners I общей стоимостью в 1,1 млрд. долл. США. Этот фонд сосредоточится на строительстве современных и экологически чистых логистических объектов в более просторных районах Ханоя и Хошимина.

По словам Дженкина Чанга, управляющего директора SEA Logistic Partners (SLP, платформа бизнес-операций GLP на вьетнамском рынке), пандемия COVID-19 изменила рынок, стимулируя рост электронной коммерции и увеличивая спрос в краткосрочной и долгосрочной перспективе на промышленную недвижимость. По его словам, в последние годы спрос на складские помещения значительно вырос.

Кроме того, инвестиции в отели и курортную недвижимость обещают сильно восстановиться в оставшиеся месяцы 2022 года.

Нгуен Ван Динь, вице-президент Вьетнамской ассоциации недвижимости (VNREA), сказал, что благодаря пакету экономических стимулов сегмент курортной недвижимости определенно восстановится.

Между тем, CBRE заявила, что план открытия и ослабление ограничений на поездки создают благоприятные условия для быстрого восстановления после вспышки в секторах туризма и гостеприимства.

По данным Министерства планирования и инвестиций, иностранные инвестиции в сектор недвижимости достигли 2,69 млрд. долл. США в первом квартале 2022 г., превысив общую сумму в 2,63 млрд. долл. США в 2021 г. Дополнительные инвестиции достигли 1,1 млрд. долл. США; взносы в акционерный капитал и покупка акций — 992 млн. долл. США.