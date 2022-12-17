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Индонезия и Вьетнам обладают потенциалом сотрудничества
Напомнив, что двусторонняя торговля достигла рекордных 11,5 миллиардов долларов в 2021 году, она сказала, что на самом деле это число все еще очень мало по сравнению с потенциалом. Она выразила уверенность, что цель по достижению 15 миллиардов долларов США в 2028 году может быть достигнута.
«Предстоит проделать много работы, чтобы оптимизировать это число, особенно учитывая то, что мы оба являемся частью АСЕАН. И мы видели много возможностей с обеих сторон, будь то во Вьетнаме для Индонезии или в Индонезии для Вьетнама», — сказала она.
«У двух лидеров в плане визита есть очень конкретные результаты, которые они ожидают, они оба ориентированы на действия, поэтому действительно хотят добиться цели. И мы увидели определенные сферы сотрудничества, что очень хорошо, потому что мы собираемся не просто заниматься общей торговлей, но и сфокусироваться на определенных сферах, в которых мы можем создавать партнерские отношения».
По словам председателя Делового саммита ведущей мировой группы развитых и развивающихся стран (B20), Индонезия является халяль-центром в регионе и определенно может расширить эту отрасль на вьетнамский рынок, чтобы удовлетворить там спрос. Две страны также обладают потенциалом сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
«Нам нужно больше продвигать возобновляемые источники энергии и сосредоточиться на том, чтобы действительно достичь цели Net Zero, которую также должны достичь обе страны в глобальном масштабе. Таким образом, энергетический переход будет стимулировать увеличение инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии», — сказала она.
По ее словам, между двумя странами шло обсуждение строительства инфраструктуры. В Индонезии много сильных государственных предприятий, а возможностей в сфере во Вьетнаме предостаточно. Индонезия все еще активно расширяет инвестиции в инфраструктуру по всей стране.
По ее мнению, две страны могут сотрудничать в цифровой трансформации. Многие технологические стартапы из обеих стран процветают, и инвестируют во Вьетнам, например GoJeck.
«Обе страны также имеют схожий спрос с точки зрения потребительской базы. В начале важно создать осознание о возможностях и способах ведения бизнеса в двух странах. Вот почему Кадин помогает в создании специальных рабочих групп с целью усиления сотрудничества между предприятиями (B2B) - не только между крупными корпорациями, государственными предприятиями, но и компаниями, которые хотят расширяться.», — сказала Шинта.
Она добавила, что Индонезия научилась у Вьетнама тому, как привлекать инвесторов, заявив, что Вьетнам был очень открыт с точки зрения привлечения инвесторов, и Индонезия делает то же самое.