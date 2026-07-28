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Индонезийский эксперт: Вьетнам способен стать одним из лидеров по ряду новых направлений сотрудничества АСЕАН

За 31 год членства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (с июля 1995 года) Вьетнам не только подтвердил свою роль активного и ответственного участника объединения, но и внёс всё более весомый практический вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН.
  Старший координатор Института оборонных и стратегических исследований Индонезии (LESPERSSI) Бени Сукадис в интервью корреспонденту ВИА в Индонезии. Фото: ВИА  
В беседе с корреспондентом ВИА в Джакарте старший координатор Института оборонных и стратегических исследований Индонезии (LESPERSSI) Бени Сукадис отметил, что за более чем три десятилетия участия в АСЕАН Вьетнам внёс значительный вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН. По его словам, наиболее важным достижением страны является неизменная приверженность укреплению внутриблокового единства и сохранению центральной роли АСЕАН в формирующейся региональной архитектуре.

Бени Сукадис подчеркнул, что Вьетнам последовательно поддерживает основополагающие принципы АСЕАН, включая уважение суверенитета, достижение консенсуса, мирное урегулирование споров и соблюдение международного права. В особенности Вьетнам активно содействует урегулированию вопросов в Восточном море на основе международного права, тем самым внося вклад в поддержание мира и стабильности, а также укрепление авторитета АСЕАН.

Кроме того, Вьетнам получил высокую оценку за вклад в продвижение экономической интеграции и развитие отношений АСЕАН с внешними партнёрами. По словам Бени Сукадиса, успешное председательство Вьетнама в АСЕАН в 2020 году, проходившее в условиях пандемии COVID-19, позволило обеспечить непрерывность работы региональных механизмов сотрудничества и одновременно продемонстрировало координационный потенциал и способность АСЕАН адаптироваться к беспрецедентным вызовам.

По мнению индонезийского эксперта, эти достижения не только повысили международный авторитет Вьетнама, но и способствовали укреплению роли АСЕАН как организации, способной поддерживать стабильность, развивать сотрудничество и сохранять своё центральное место в региональной архитектуре.

Оценивая роль Вьетнама на этапе реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, Бени Сукадис выразил уверенность, что страна продолжит играть всё более значимую роль в укреплении внутриблокового единства и усилении центральной роли Ассоциации.

По его мнению, в ближайшие годы АСЕАН будет расширять сотрудничество в таких новых сферах, как цифровая трансформация, «зелёная» экономика, реагирование на изменение климата, кибербезопасность, морская безопасность и противодействие нетрадиционным угрозам безопасности. Во всех этих направлениях Вьетнам обладает значительным потенциалом и способен внести весомый вклад, а по отдельным из них — взять на себя лидирующую роль. Более того, последовательная поддержка Вьетнамом центральной роли АСЕАН, многостороннего подхода и международного права будет способствовать укреплению единства, повышению эффективности сотрудничества и усилению позиций Ассоциации в условиях сохраняющейся нестабильности в регионе и мире.

Говоря о сотрудничестве между Вьетнамом и Индонезией в рамках АСЕАН, Бени Сукадис отметил, что отношения двух стран становятся всё более содержательными и взаимодополняющими. По его словам, стороны располагают значительным потенциалом для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках АСЕАН, особенно в таких областях, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, цифровая экономика, энергетический переход, «зелёная» промышленность, устойчивое рыболовство, реагирование на изменение климата и кибербезопасность.

Бени Сукадис выразил уверенность, что при сохранении тесной координации в этих сферах Вьетнам и Индонезия смогут не только вывести двусторонние отношения на новый уровень, но и внести активный вклад в повышение конкурентоспособности АСЕАН, укрепление внутриблокового единства и усиление центральной роли Ассоциации, тем самым содействуя сохранению мира, стабильности и устойчивого развития в Юго-Восточной Азии.

ИЖВ/ВИА

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