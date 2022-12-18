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Индонезийский ученый приветствует предстоящий визит президента Вьетнама
По его словам, особая дружба между Индонезией и Вьетнамом, основанная президентами Сукарно и Хо Ши Мином, в последние годы достигла больших успехов благодаря регулярным встречам и визитам высших руководителей, а также установлению двустороннего стратегического партнерства в 2013 году.
Два народа сталкиваются с общими проблемами, в том числе с проблемой Восточного моря, и желают стабильности в регионе. Таким образом, две страны должны продолжать тесно сотрудничать, чтобы продвигать безопасности и мира на благо всех людей.
Учитывая, что двусторонняя торговля в прошлом году превысила целевой показатель в 10 миллиардов долларов США и составила более 11 миллиардов долларов США, ученый выразил уверенность в расширении возможностей экономического сотрудничества между двумя странами, поскольку они обладают широким потенциалом и механизмами для усиления сотрудничества по всем направлениям, таким образом улучшать жизнь людей.
Вспоминая о поездках во Вьетнам с впечатляющими природными ландшафтами, гостеприимными людьми и вкусной кухней, он воспользовался случаем и призвал молодежь двух стран посетить друг друга для укрепления взаимопонимания.