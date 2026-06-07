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Индонезийская пресса: Вьетнам гармонично сочетает национальные интересы и региональную ответственность
По мнению автора, выбор Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом То Ламом Таиланда, Сингапура и Филиппин в качестве направлений первой зарубежной поездки после вступления Вьетнама и АСЕАН в этап реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года свидетельствует о том, что Вьетнам продолжает рассматривать Юго-Восточную Азию как центральное направление своей внешней политики. Помимо двустороннего дипломатического характера, эти визиты стали посланием, подтверждающим важное место АСЕАН в стратегии развития и международной интеграции Вьетнама.
Говоря о программном выступлении Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» в Сингапуре, автор рассматривает его как яркое проявление стратегического видения Вьетнама в условиях меняющейся международной обстановки. Оценки вьетнамского лидера относительно современных глобальных вызовов — от кризиса стратегического доверия и неконтролируемой конкуренции до кризиса международного порядка — отражают общие озабоченности, с которыми сталкиваются многие государства.
Автор считает, что призыв к формированию общего, минимально необходимого и жизненно важного видения для обеспечения мира, доверия и развития человечества в XXI веке демонстрирует последовательный подход Вьетнама, основанный на приоритете диалога, сотрудничества и раннего предотвращения конфликтов.
В условиях усиливающегося соперничества между крупными державами такие взгляды соответствуют общим интересам АСЕАН и стремлению сохранить стабильный, самостоятельный и устойчиво развивающийся регион Юго-Восточной Азии.
В статье также анализируются достижения Вьетнама за почти четыре десятилетия политики «Доймой». Страна, некогда разрушенная войной, где 90% населения зависело от сельского хозяйства и которая сталкивалась с санкциями и политической изоляцией, превратилась в одну из наиболее открытых и динамичных экономик Азии со среднегодовым ростом ВВП на уровне около 7% — редким достижением в современной истории.
За три десятилетия членства в АСЕАН значительные успехи Вьетнама, достигнутые после начала политики «Доймой», стали примером для государств, стремящихся к развитию путём сохранения баланса между независимостью, международной интеграцией и экономическим ростом. Эти достижения рассматриваются как подтверждение эффективности курса на сочетание независимости и самостоятельности с глубокой международной интеграцией.
Оценивая роль Вьетнама в АСЕАН, автор отмечает, что страна прошла путь от нового члена организации до одного из ключевых двигателей процесса формирования сообщества, укрепления внутриблокового консенсуса и усиления центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре.
На фоне продолжающегося роста стратегического соперничества между ведущими державами Вьетнам рассматривается как одно из государств, последовательно продвигающих сбалансированный подход, основанный на уважении международного права, диалоге и многостороннем сотрудничестве.
В условиях, когда государства-члены АСЕАН одновременно сталкиваются как с экономическими интересами, так и с требованиями безопасности и стратегическими вопросами, связанными с крупными державами, странам региона необходимо сохранять единую позицию и не допускать, чтобы конкуренция между великими державами ослабляла центральную роль АСЕАН.
По мнению автора, Вьетнам демонстрирует решимость активно содействовать построению динамичного, инклюзивного и адаптивного АСЕАН. Эта приверженность служит не только интересам развития самого Вьетнама, но и способствует укреплению стабильности и процветания всего региона.
Автор также подчёркивает, что визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама проходит в период глубоких изменений международного порядка, сформировавшегося после окончания холодной войны. Поэтому данные мероприятия отражают не только активную и инициативную внешнюю политику Вьетнама, но и переход от стратегии адаптации к международной среде к активному участию в формировании стратегической среды, что позволяет стране вносить более весомый вклад в обеспечение мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всём мире.