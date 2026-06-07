Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Индонезийская пресса: Вьетнам гармонично сочетает национальные интересы и региональную ответственность

5 июня портал Indonesiawindow опубликовал аналитическую статью о визите Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в три государства-члена АСЕАН.
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает с программной речью на 23-м Диалоге «Шангри-Ла». Фото: ВИА  
5 июня портал Indonesiawindow разместил комментарий, посвящённый визиту Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в три государства-члена Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также его важному выступлению на Диалоге «Шангри-Ла» в Сингапуре. В статье отмечается, что данный визит отражает гармоничное сочетание Вьетнамом национальных интересов и региональной ответственности, подтверждает независимую и самостоятельную внешнюю политику страны, а также её приверженность дальнейшему многостороннему сотрудничеству.

По мнению автора, выбор Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом То Ламом Таиланда, Сингапура и Филиппин в качестве направлений первой зарубежной поездки после вступления Вьетнама и АСЕАН в этап реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года свидетельствует о том, что Вьетнам продолжает рассматривать Юго-Восточную Азию как центральное направление своей внешней политики. Помимо двустороннего дипломатического характера, эти визиты стали посланием, подтверждающим важное место АСЕАН в стратегии развития и международной интеграции Вьетнама.

Говоря о программном выступлении Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» в Сингапуре, автор рассматривает его как яркое проявление стратегического видения Вьетнама в условиях меняющейся международной обстановки. Оценки вьетнамского лидера относительно современных глобальных вызовов — от кризиса стратегического доверия и неконтролируемой конкуренции до кризиса международного порядка — отражают общие озабоченности, с которыми сталкиваются многие государства.

Автор считает, что призыв к формированию общего, минимально необходимого и жизненно важного видения для обеспечения мира, доверия и развития человечества в XXI веке демонстрирует последовательный подход Вьетнама, основанный на приоритете диалога, сотрудничества и раннего предотвращения конфликтов.

В условиях усиливающегося соперничества между крупными державами такие взгляды соответствуют общим интересам АСЕАН и стремлению сохранить стабильный, самостоятельный и устойчиво развивающийся регион Юго-Восточной Азии.

В статье также анализируются достижения Вьетнама за почти четыре десятилетия политики «Доймой». Страна, некогда разрушенная войной, где 90% населения зависело от сельского хозяйства и которая сталкивалась с санкциями и политической изоляцией, превратилась в одну из наиболее открытых и динамичных экономик Азии со среднегодовым ростом ВВП на уровне около 7% — редким достижением в современной истории.

За три десятилетия членства в АСЕАН значительные успехи Вьетнама, достигнутые после начала политики «Доймой», стали примером для государств, стремящихся к развитию путём сохранения баланса между независимостью, международной интеграцией и экономическим ростом. Эти достижения рассматриваются как подтверждение эффективности курса на сочетание независимости и самостоятельности с глубокой международной интеграцией.

Оценивая роль Вьетнама в АСЕАН, автор отмечает, что страна прошла путь от нового члена организации до одного из ключевых двигателей процесса формирования сообщества, укрепления внутриблокового консенсуса и усиления центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре.

На фоне продолжающегося роста стратегического соперничества между ведущими державами Вьетнам рассматривается как одно из государств, последовательно продвигающих сбалансированный подход, основанный на уважении международного права, диалоге и многостороннем сотрудничестве.

В условиях, когда государства-члены АСЕАН одновременно сталкиваются как с экономическими интересами, так и с требованиями безопасности и стратегическими вопросами, связанными с крупными державами, странам региона необходимо сохранять единую позицию и не допускать, чтобы конкуренция между великими державами ослабляла центральную роль АСЕАН.

По мнению автора, Вьетнам демонстрирует решимость активно содействовать построению динамичного, инклюзивного и адаптивного АСЕАН. Эта приверженность служит не только интересам развития самого Вьетнама, но и способствует укреплению стабильности и процветания всего региона.

Автор также подчёркивает, что визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама проходит в период глубоких изменений международного порядка, сформировавшегося после окончания холодной войны. Поэтому данные мероприятия отражают не только активную и инициативную внешнюю политику Вьетнама, но и переход от стратегии адаптации к международной среде к активному участию в формировании стратегической среды, что позволяет стране вносить более весомый вклад в обеспечение мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всём мире.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Канада согласовали новые ориентиры экономического сотрудничества

Вьетнам и Канада согласовали новые ориентиры экономического сотрудничества

Вьетнам и Канада подтвердили решимость развивать экономическое сотрудничество, углублять Всеобъемлющее партнёрство между двумя странами и создавать основу для новых этапов развития двусторонних отношений в предстоящий период.
ПОДРОБНЕЕ

Top