Индийский эксперт высоко оценила значение визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама
Профессор Марвах отметила, что выбор Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом Индии в качестве одной из первых стран для визита после XIV Всевьетнамского партийного съезда свидетельствует о том, что Вьетнам продолжает рассматривать Индию как приоритетного партнёра во внешней политике. Это приобретает особое значение, поскольку визит проходит в год 10-летия повышения отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, установленного в ходе визита Премьер-министра Моди во Вьетнам в сентябре 2016 года.
По её мнению, данный визит носит не только символический характер, но и проходит на фоне всё более сложной международной обстановки, характеризующейся геополитическими и геоэкономическими потрясениями. Такие вызовы, как сбои в цепочках поставок, морская безопасность, перегрузка стратегических торговых маршрутов и давление на свободу судоходства, вынуждают многие страны корректировать стратегии развития и безопасности. В этих условиях Вьетнам и Индия рассматриваются как партнёры со схожими стратегическими интересами, проводящие независимую, самостоятельную внешнюю политику и диверсифицирующие партнёрские связи.
Одним из ключевых столпов двусторонних отношений остаётся сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
На региональном уровне Вьетнам рассматривается как занимающий особое место в индийской политике «Действия на Востоке» и Индо-Тихоокеанской океанической инициативе Индии. Стратегическое партнёрство между двумя странами было установлено ещё в 2007 году, до того, как Нью-Дели объявил политику «Действия на Востоке» в 2014 году. По словам Марвах, это отражает долгосрочную важную роль Вьетнама в стратегических расчётах Индии.
В настоящее время стороны располагают значительным потенциалом сотрудничества в рамках расширенных механизмов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Совещание министров обороны стран АСЕАН (ADMM+) и инициативы морского сотрудничества АСЕАН–Индия. В контексте того, что текущий год объявлен Годом морского сотрудничества АСЕАН–Индия, такие направления, как морская безопасность, обмен информацией, гуманитарная помощь, управление природными бедствиями, развитие «голубой экономики», а также взаимодействие между силами береговой охраны и военно-морскими силами, будут и далее активно продвигаться.
Наряду с обороной, экономическое сотрудничество рассматривается как важный драйвер следующего этапа двусторонних отношений. По словам профессора Марвах, Вьетнам проводит открытую политику привлечения прямых иностранных инвестиций и обладает благоприятным инвестиционным климатом. Несмотря на относительно небольшой внутренний рынок, Вьетнам эффективно использует свои преимущества, становясь производственным и экспортным центром в таких сферах, как электроника, текстиль, кожевенно-обувная промышленность и логистика, что способствует привлечению транснациональных корпораций.
Эксперт также отметила значительный потенциал сотрудничества в стратегических областях, таких как искусственный интеллект, полупроводники, высокие технологии и цифровая трансформация. Вьетнам ставит цель довести вклад цифровой экономики примерно до 30% ВВП, одновременно продвигая «зелёный» переход и развитие чистой энергетики. В то же время Индия реализует программу «Индийской полупроводниковой миссии 2.0» и расширяет технологические возможности, что создаёт условия для углубления взаимодействия с Вьетнамом.
Профессор Марвах также подчеркнула потенциал сотрудничества в сфере добычи и переработки редкоземельных элементов, учитывая, что Вьетнам располагает одними из крупнейших в мире запасов. Кроме того, перспективным направлением остаётся сотрудничество в области оборонных технологий, включая возможный интерес Вьетнама к ракетной системе BrahMos.
По её оценке, объём двусторонней торговли, превышающий в настоящее время 16 млрд долларов США, пока не соответствует имеющемуся потенциалу и может возрасти до 30 млрд долларов после 2030 года. Объём взаимных инвестиций, составляющий около 2 млрд долларов, также обладает значительным потенциалом роста при более полном использовании взаимодополняемости экономик.
Помимо экономического и стратегического взаимодействия, обмены между народами становятся всё более важным столпом сотрудничества. Профессор Марвах отметила, что расширение прямых авиарейсов стало значительным стимулом для развития туризма и социальных связей, между двумя странами осуществляется около 88 прямых рейсов в неделю. Долгосрочные культурно-исторические связи, от буддийского наследия Бодхгая и университета Наланда до цивилизации Чампа и проектов по сохранению святилища Мишон, продолжают укреплять общественную основу двусторонних отношений.
По мнению эксперта, для придания дополнительного импульса отношениям Вьетнама и Индии необходимо активизировать обмены между университетами, учёными, журналистами, молодёжью и дипломатами, тем самым повышая взаимопонимание и укрепляя общественную базу сотрудничества в долгосрочной перспективе.
Обладая прочной основой политического доверия, совпадением стратегических интересов и широким потенциалом сотрудничества, визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама, как ожидается, придаст новый импульс отношениям Вьетнама и Индии, не только на двустороннем уровне, но и в контексте продолжающегося формирования региональной архитектуры Индо-Тихоокеанского региона.