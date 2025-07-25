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НОВОСТИ

Индийский военный корабль прибыл в порт Дананг

Военный корабль ВМС Индии INS Delhi под командованием контр-адмирала Сушила Менона, командующего Восточным флотом Индии, прибыл в порт Тьенша города Дананг утром 24 июля, начав четырехдневный дружественный визит в центральный город Вьетнама.

Церемония встречи была совместно организована руководством Департамента иностранных дел города Дананг и Командованием 3-го военного морского округа.

Цель визита — укрепление взаимного доверия и дружбы, что соответствует более широкой стратегии углубления отношений между Вьетнамом и Индией.

В ходе пребывания в Дананге офицеры с борта корабля планируют нанести визиты вежливости в Народный комитет города, Командование Военного округа 5 и Командование 3-го флота, принять участие в товарищеских матчах по волейболу, а также познакомиться с культурой и достопримечательностями города.

В последние годы Индия регулярно направляет военные корабли с дружественными визитами в Дананг. Последний такой визит состоялся в мае 2023 года, когда порту Дананг одновременно нанесли визит два индийских военных корабля — INS Delhi и INS Satpura.

ВИА/ИЖВ

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