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Индекс PAPI 2024: Население проявляет интерес к борьбе с коррупцией
Согласно рейтингу PAPI 2024, провинция Куангнинь входит в группу провинций с наивысшими баллами и занимает первое место в стране с совокупным показателем 47,82 балла. Второе и третье места заняли соответственно провинции Тэйнинь и Биньтхуан. В нижней части списка оказались такие провинции и города, как Кантхо, Контум, Киенжанг и другие.
16-й выпуск отчета PAPI предоставляет углубленный анализ различных аспектов управления, государственного администрирования и предоставления государственных услуг во Вьетнаме по 8 основным показателям: участие граждан на местном уровне; открытость и прозрачность в принятии решений на местном уровне; подотчетность перед гражданами; контроль за коррупцией в государственном секторе; государственные административные процедуры; предоставление государственных услуг; управление окружающей средой и электронное управление.
В отчете отражены мнения 18 894 граждан, выбранных случайным образом по всей стране. Результаты показывают, что граждане в целом более положительно оценили работу органов власти по 7 из 8 измеряемых индексов PAPI в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Среди 8 измеряемых индексов, 4 показали значительный прогресс: «Открытость и прозрачность в принятии решений на местном уровне» (индекс 2), «Контроль за коррупцией в государственном секторе» (индекс 4), «управление окружающей средой » (индекс 7) и «Электронное управление» (индекс 8). Еще три индекса - «Участие граждан на местном уровне» (индекс 1), «Подотчетность перед гражданами» (индекс 3) и «Предоставление государственных услуг» (индекс 6) - также показали определенные улучшения. Пятый индекс - «Государственные административные процедуры» - не демонстрирует существенных изменений.
Выступая на церемонии, доцент, доктор наук Зыонг Чунг И, заместитель директора Национальная политическая академия имени Хо Ши Мина, подчеркнул, что во Вьетнаме проводится революционная реформа по упорядочению государственного аппарата - строится компактный аппарат политической системы, функционирующий эффективно, действенно и результативно, с целью создания более близкой к народу власти, лучше обслуживающей интересы граждан.
В контексте текущей административной реформы, которая радикально меняет структуру и методы работы органов власти всех уровней, Зыонг Чунг И предложил ПРООН во Вьетнаме пересмотреть, обновить и дополнить критерии и методологию исследований в соответствии с новой ситуацией.
Постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Халиди подчеркнула положительные результаты деятельности органов власти на всех уровнях по большинству направлений, охваченных исследованием индекса PAPI 2024.
По словам Рамлы Халиди, масштабные административные и институциональные реформы, проводимые вьетнамским правительством, обещают открыть «эру эффективного, гибкого управления, способного оперативно реагировать на меняющиеся потребности населения».
Согласно отчету PAPI 2024, в течение прошлого года граждане выразили большую удовлетворенность результатами государственного управления и администрирования.
Вопрос коррупции продолжает вызывать обеспокоенность у населения в 2024 году на фоне решительных усилий вьетнамских властей по борьбе с коррупцией и негативными проявлениями.