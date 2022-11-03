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Индекс потребительских цен Хошимина в октябре вырос на 0,45%
31 октября, Статистический департамент Хошимина показал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре 2022 года продолжил увеличиваться на 0,45%, что на 0,15 процентных пункта выше, чем в сентябре.
ИПЦ 3 из 11 групп товаров снизился, в том числе ИПЦ транспортной группы сократился наиболее существенно; ИПЦ 8 из 11 групп товаров вырос по сравнению с предыдущим месяцем, при этом больше всего увеличился ИПЦ группы образования.
По анализу ИПЦ некоторых товаров, цены в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса увеличились на 0,31%; в том числе цены на продовольствие выросли на 0,28%, риса – 0,10%.
Соответственно, ИПЦ группы напитков и табачных изделий увеличился на 1,34%, заняв второе место среди 8 групп по росту цен.
ИПЦ группы одежды, головных уборов и обуви также увеличился на 0,27%. ИПЦ группы жилья, электричества, воды, топлива и строительных материалов – на 0,64%, образования – на 4,95%.
ИПЦ группы транспорта снизился на 1,89% из-за уменьшения цены топлива (5,25%).
Согласно данным Статистического департамента, в октябре 2022 года, ИПЦ золота уменьшился на 0,46% по сравнению с прошлым месяцем, но в среднем за 10 месяцев 2022 он года вырос на 18,02% по сравнению с тем же периодом. ИПЦ доллара увеличился на 1,92% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем за 10 месяцев 2022 года вырос на 0,18% по сравнению с аналогичным периодом.