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Индекс потребительских цен превысил 3,3% во втором квартале
Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,48% по сравнению с предыдущим месяцем, причем в городских районах на 0,5%, а в сельской местности на 0,45%. В годовом исчислении июньский ИПЦ страны вырос на 3,57%.
Во втором квартале среди 11 основных товарных групп цены выросли в 10 группах, и только почтовые и телекоммуникационные услуги снизились.
Потребительский спрос во время праздников Дня воссоединения и Первого мая (30 апреля - 1 мая), а также фестиваля Тэт Доан Нго привел к росту цен на продукты питания и услуги общественного питания на 3,69%, что способствовало увеличению общего ИПЦ на 1,24 процентных пункта. Только цены на свинину выросли на 12,75% из-за ограниченного предложения, что увеличило ИПЦ на 0,43 процентных пункта.
Жилье, электроэнергия, вода, топливо и строительные материалы подорожали на 5,73%, при этом рост тарифов на электроэнергию для домохозяйств и стоимость строительных материалов добавили 1,08 процентного пункта. Примечательно, что цены на здравоохранение и медикаменты взлетели на 13,87 %, увеличив ИПЦ на 0,75 процентного пункта после корректировки ценовых рамок на услуги.
Цены на топливо, напротив, упали на 12,56 % в соответствии с мировыми тенденциями, что привело к снижению транспортных расходов на 3,63 % и вычитанию 0,35 процентного пункта из ИПЦ. Цены на почтовые и телекоммуникационные услуги немного снизились благодаря падению цен на мобильные телефоны старого поколения.
К концу июня мировые цены на золото составили в среднем 3 369,73 доллара США за унцию, увеличившись почти на 2 % по сравнению с предыдущим месяцем благодаря геополитической нестабильности и спросу на безопасное золото. Однако на внутреннем рынке цены на золото снизились на 1,27 %, поскольку власти скорректировали политику управления рынком с целью сокращения монопольных практик.
Между тем, индекс доллара США упал на 1,34% на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы, но внутренние цены на доллар выросли на 0,32%, что отражает спрос на иностранную валюту для расчетов по экспортно-импортным операциям.
Базовая инфляция за первую половину 2025 года выросла на 3,16% в годовом исчислении, что несколько ниже роста базового ИПЦ на 3,27%. Разница была обусловлена заметным ростом цен на продукты питания, электроэнергию и медицинские услуги - категории, исключенные из расчета базовой инфляции.
По оценке Национального статистического управления, правительство и соответствующие министерства активно осуществляли комплексные меры по сдерживанию инфляции: снижение НДС и экологического налога на топливо, снижение ставок по кредитам, ускорение выделения государственных инвестиций и обеспечение бесперебойного обращения товаров.
Эти усилия способствовали макроэкономической стабильности, хотя во второй половине года инфляционное давление остается значительным, поскольку тарифы на электроэнергию, цены на услуги и потребительский спрос продолжают расти.