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НОВОСТИ

Индекс потребительских цен превысил 3,3% во втором квартале

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Вьетнама во втором квартале 2025 года вырос на 3,31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил 5 июля генеральный директор Национального статистического управления Нгуен Тхи Хыонг. Выступая на пресс-конференции в Ханое, Нгуен Тхи Хыонг сказала, что наряду с сезонными факторами, корректировками платы за электричество и медицинское обслуживание, а также колебаниями цен на золото и доллары США, они оказывают явное влияние на расходы домохозяйств.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,48% по сравнению с предыдущим месяцем, причем в городских районах на 0,5%, а в сельской местности на 0,45%. В годовом исчислении июньский ИПЦ страны вырос на 3,57%.

Во втором квартале среди 11 основных товарных групп цены выросли в 10 группах, и только почтовые и телекоммуникационные услуги снизились.

Потребительский спрос во время праздников Дня воссоединения и Первого мая (30 апреля - 1 мая), а также фестиваля Тэт Доан Нго привел к росту цен на продукты питания и услуги общественного питания на 3,69%, что способствовало увеличению общего ИПЦ на 1,24 процентных пункта. Только цены на свинину выросли на 12,75% из-за ограниченного предложения, что увеличило ИПЦ на 0,43 процентных пункта.

Жилье, электроэнергия, вода, топливо и строительные материалы подорожали на 5,73%, при этом рост тарифов на электроэнергию для домохозяйств и стоимость строительных материалов добавили 1,08 процентного пункта. Примечательно, что цены на здравоохранение и медикаменты взлетели на 13,87 %, увеличив ИПЦ на 0,75 процентного пункта после корректировки ценовых рамок на услуги.

Цены на топливо, напротив, упали на 12,56 % в соответствии с мировыми тенденциями, что привело к снижению транспортных расходов на 3,63 % и вычитанию 0,35 процентного пункта из ИПЦ. Цены на почтовые и телекоммуникационные услуги немного снизились благодаря падению цен на мобильные телефоны старого поколения.

К концу июня мировые цены на золото составили в среднем 3 369,73 доллара США за унцию, увеличившись почти на 2 % по сравнению с предыдущим месяцем благодаря геополитической нестабильности и спросу на безопасное золото. Однако на внутреннем рынке цены на золото снизились на 1,27 %, поскольку власти скорректировали политику управления рынком с целью сокращения монопольных практик.

Между тем, индекс доллара США упал на 1,34% на фоне ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы, но внутренние цены на доллар выросли на 0,32%, что отражает спрос на иностранную валюту для расчетов по экспортно-импортным операциям.

Базовая инфляция за первую половину 2025 года выросла на 3,16% в годовом исчислении, что несколько ниже роста базового ИПЦ на 3,27%. Разница была обусловлена заметным ростом цен на продукты питания, электроэнергию и медицинские услуги - категории, исключенные из расчета базовой инфляции.

По оценке Национального статистического управления, правительство и соответствующие министерства активно осуществляли комплексные меры по сдерживанию инфляции: снижение НДС и экологического налога на топливо, снижение ставок по кредитам, ускорение выделения государственных инвестиций и обеспечение бесперебойного обращения товаров.

Эти усилия способствовали макроэкономической стабильности, хотя во второй половине года инфляционное давление остается значительным, поскольку тарифы на электроэнергию, цены на услуги и потребительский спрос продолжают расти.

ИЖВ/ВИА

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