НОВОСТИ
Индекс потребительских цен за 10 месяцев 2025 года увеличился на 3,27%
ИПЦ октября вырос на 2,82% по сравнению с декабрем 2024 года и на 3,25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем за 10 месяцев 2025 года ИПЦ увеличился на 3,27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а базовая инфляция – на 3,20%.
В структуре роста ИПЦ на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повышение цен отмечено в 10 группах товаров и услуг, тогда как снижение зафиксировано лишь в группе «Транспорт».
В частности, рост цен наблюдался в следующих 10 группах: продукты питания и услуги общественного питания; образование; прочие товары и услуги; бытовая техника и предметы домашнего обихода; одежда, головные уборы и обувь; напитки и табачные изделия; культура, развлечения и туризм; лекарства и медицинские услуги; почтовая связь и телекоммуникации; жилье, электроэнергия, вода, топливо и строительные материалы. Только группа «Транспорт» продемонстрировала снижение индекса цен.
Базовая инфляция в октябре увеличилась на 0,35% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем за 10 месяцев 2025 года базовая инфляция выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже общего среднего уровня роста ИПЦ на 3,27%. Основная причина заключается в том, что рост цен на продовольствие, продукты питания, электроэнергию для бытовых нужд, медицинские и образовательные услуги повлиял на увеличение ИПЦ, но эти категории исключаются из расчета базовой инфляции.
Деятельность в сфере торговли и услуг в октябре пострадала от стихийных бедствий и наводнений в ряде регионов. Общий объем розничной торговли товарами и выручка от потребительских услуг в октябре, по предварительным оценкам, увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом за 10 месяцев 2025 года общий объем розничной торговли товарами и выручка от потребительских услуг выросли на 9,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом выручка от услуг размещения и общественного питания увеличилась на 14,6%, а выручка от туристической деятельности – на 19,8%. Это отражает эффективность мер по стимулированию потребления, а также активизацию политики и программ по продвижению туризма.
Общий объем розничной торговли товарами и выручки от потребительских услуг по текущим ценам в октябре, по предварительным данным, составил 598,4 трлн донгов, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В целом за 10 месяцев 2025 года общий объем розничной торговли товарами и выручки от потребительских услуг по текущим ценам оценивается в 5 772,9 трлн донгов, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2024 году рост составил 8,8%). С учетом исключения ценового фактора рост составил 7% (в 2024 году – 4,8%)./