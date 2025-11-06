Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Индекс потребительских цен за 10 месяцев 2025 года увеличился на 3,27%

Данные Главного статистического управления и Министерства финансов показывают, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в целом за 10 месяцев 2025 года ИПЦ вырос на 3,27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
  Индекс потребительских цен за 10 месяцев 2025 года увеличился на 3,27%. Фото: ВИА  
В октябре и за 10 месяцев 2025 года, индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом из-за роста цен на продукты питания в провинциях и городах, пострадавших от проливных дождей и наводнений после тайфуна; повышения цен на питание вне дома вследствие увеличения стоимости сырья и роста платы за обучение в негосударственных учебных заведениях.

ИПЦ октября вырос на 2,82% по сравнению с декабрем 2024 года и на 3,25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем за 10 месяцев 2025 года ИПЦ увеличился на 3,27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а базовая инфляция – на 3,20%.

В структуре роста ИПЦ на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повышение цен отмечено в 10 группах товаров и услуг, тогда как снижение зафиксировано лишь в группе «Транспорт».

В частности, рост цен наблюдался в следующих 10 группах: продукты питания и услуги общественного питания; образование; прочие товары и услуги; бытовая техника и предметы домашнего обихода; одежда, головные уборы и обувь; напитки и табачные изделия; культура, развлечения и туризм; лекарства и медицинские услуги; почтовая связь и телекоммуникации; жилье, электроэнергия, вода, топливо и строительные материалы. Только группа «Транспорт» продемонстрировала снижение индекса цен.

Базовая инфляция в октябре увеличилась на 0,35% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем за 10 месяцев 2025 года базовая инфляция выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже общего среднего уровня роста ИПЦ на 3,27%. Основная причина заключается в том, что рост цен на продовольствие, продукты питания, электроэнергию для бытовых нужд, медицинские и образовательные услуги повлиял на увеличение ИПЦ, но эти категории исключаются из расчета базовой инфляции.

Деятельность в сфере торговли и услуг в октябре пострадала от стихийных бедствий и наводнений в ряде регионов. Общий объем розничной торговли товарами и выручка от потребительских услуг в октябре, по предварительным оценкам, увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за 10 месяцев 2025 года общий объем розничной торговли товарами и выручка от потребительских услуг выросли на 9,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом выручка от услуг размещения и общественного питания увеличилась на 14,6%, а выручка от туристической деятельности – на 19,8%. Это отражает эффективность мер по стимулированию потребления, а также активизацию политики и программ по продвижению туризма.

Общий объем розничной торговли товарами и выручки от потребительских услуг по текущим ценам в октябре, по предварительным данным, составил 598,4 трлн донгов, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В целом за 10 месяцев 2025 года общий объем розничной торговли товарами и выручки от потребительских услуг по текущим ценам оценивается в 5 772,9 трлн донгов, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2024 году рост составил 8,8%). С учетом исключения ценового фактора рост составил 7% (в 2024 году – 4,8%)./

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Последнее сообщение о тайфуне №13

Последнее сообщение о тайфуне №13

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, по состоянию на раннее утро 7 ноября ослабевший шторм №13 был понижен в категории с тропической депрессии до области пониженного давления на территории Южного Лаоса.
ПОДРОБНЕЕ

Top