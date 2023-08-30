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Индекс потребительских цен в Ханое в августе вырос на 1,08% по сравнению с прошлым месяцем
Восьмимесячный ИПЦ увеличился на 0,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В августе в столице зафиксирован рост цен за месяц по 10 из 11 категорий товаров и услуг. Так, транспорт подорожал на 3,74%, образование - на 3,61%, жилье, электроэнергия, вода, топливо и строительные материалы - на 0,9%, а продукты питания и услуги общественного питания - на 0,69%. В других областях напитки и сигареты выросли на 0,33%, одежда - на 0,28%. Услуги культуры, развлечений и туризма выросли всего на 0,12%, бытовая техника и оборудование увеличились на 0,07%, а медицина и медицинские услуги - на 0,02%. Показатель прочих товаров и услуг показал несколько больший рост - на 0,44%.
Почтовые и телекоммуникационные услуги снизились на 0,39% по сравнению с июлем.
Между тем, в августе Ханой принял около 437.000 туристов, что на 8,9% больше, чем в предыдущем месяце, и на 62,3% больше, чем в прошлом году. В их числе, по оценкам, 280. 000 иностранных туристов, что на 12,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем и в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
Число туристов, прибывших за восемь месяцев этого года, составило 3,06 млн. человек, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе почти 2 млн. иностранных туристов, что в 4,2 раза больше, чем годом ранее, по данным Статистического управления.