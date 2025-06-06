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Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,16%
По сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ в мае 2025 года повысился на 0,16% (в городских районах — на 0,21%, в сельских — на 0,11%). Из 11 основных групп товаров и услуг 10 групп показали рост цен, при этом цены на транспорт снизились.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае 2025 года вырос на 3,24%; из 11 основных групп потребительских товаров 9 показали рост цен, а 2 — снижение.
По данным Главного статистического управления, факторами, которые повлияли на рост ИПЦ за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, являются:
Индекс цен на продукты питания и услуги питания вырос на 3,83%, что увеличило общий ИПЦ на 1,29 процентных пункта. В частности, индекс цен на свинину вырос на 13,53% из-за ограниченного предложения при высоком потребительском спросе в праздничные периоды, что добавило к общему ИПЦ 0,46 процентных пункта. Индекс цен на рис вырос на 0,36%, также способствуя росту ИПЦ.
Индекс цен на жильё, электроэнергию, топливо и строительные материалы вырос на 5,43%, что увеличило общий ИПЦ на 1,02 процентных пункта. В том числе, цены на аренду жилья выросли на 6,84%, что увеличило общий индекс потребительских цен (ИПЦ) на 0,03 процентных пункта; цены на материалы для ремонта жилья повысились на 2,71%, что добавило 0,06 процентных пункта; цены на электроэнергию для бытового потребления увеличились на 4,93%, что повлияло на рост ИПЦ на 0,16 процентных пункта.
Кроме того, индекс цен на лекарства и медицинские услуги вырос на 14,07%, что увеличило общий ИПЦ на 0,76 процентных пункта. Индекс цен на бытовую технику и принадлежности вырос на 1,58%, что добавило к общему ИПЦ 0,11 процентных пункта.
Помимо факторов, способствующих росту ИПЦ, Главное статистическое управление выделяет также факторы, которые снизили ИПЦ за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года: Индекс цен на транспорт снизился на 3,97%, что уменьшило общий ИПЦ на 0,38 процентных пункта, в том числе цены на бензин и дизельное топливо упали на 13,39%.
Индекс цен на почтовые и телекоммуникационные услуги снизился на 0,49%, что повлияло на снижение общего ИПЦ на 0,02 процентных пункта, в частности из-за снижения цен на телефоны старых моделей.