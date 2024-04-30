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Индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,07%
Согласно отчету GSO, внутренние цены на бензин выросли на 4,78%, а на дизельное топливо - на 2,01%, что привело к росту стоимости транспортных и сопутствующих услуг на 1,95%. В частности, стоимость авиаперевозок выросла на 10,42% из-за высокого спроса на путешествия в период пятидневных праздников, начиная с 27 апреля.
Между тем, стоимость лекарств и медицинских услуг выросла на 0,92 % из-за сезонных изменений и появления вирусов, вызывающих заболевания.
Кроме того, рост цен наблюдался на такие товары и услуги, как напитки и табачные изделия (рост на 0,09%); одежда, головные уборы и обувь (0,12%); жилье и строительные материалы (0,21%); бытовая техника (0,11%); культурно-развлекательные и туристические услуги (0,03%); и прочие товары и услуги (0,27%).
Три группы товаров и услуг, цены на которые снизились, включают в себя продукты питания и услуги общественного питания (снижение на 0,13%); почтовые и телекоммуникационные услуги (0,17%); и образование (2,93%).
В апреле внутренние цены на золото колебались в том же направлении, что и мировые цены на золото. Индекс внутренних цен на золото в апреле вырос на 6,95 % по сравнению с предыдущим месяцем; рост на 17,01 % по сравнению с декабрем 2023 года; рост на 28,62 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний рост за первые четыре месяца 2024 года составляет 20,75%.
По данным GSO, базовая инфляция в апреле выросла на 0,17% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за январь-апрель базовая инфляция выросла на 2,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже среднего показателя ИПЦ в 3,93%.