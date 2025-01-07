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Индекс потребительских цен Вьетнама вырос на 3,63% в 2024 году
Она объяснила этот рост ростом цен на продукты питания и услуги, в частности на рис, в связи с тенденциями экспорта, последствиями стихийных бедствий и растущим спросом во время праздников и торжественных мероприятий.
В частности, цены на продукты питания выросли на 12,19% в годовом исчислении, на рис - на 15,93%, а на услуги общественного питания - на 3,99%.
Цены на жилье, электроэнергию, воду, топливо и строительные материалы выросли на 5,2 % по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, цены на лекарства и медицинские услуги выросли на 7,16 %, образовательные услуги - на 5,37 %, а транспорт - на 0,76 %.
Между тем, цены в группе «Почта и телекоммуникации» в 2024 году снизились на 1,02% по сравнению с 2023 годом из-за снижения цен на телефоны старого поколения, так как предприятия запустили программы скидок, чтобы стимулировать спрос на смартфоны.
На внутреннем рынке в декабре цена на золото снизилась на 1,38% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 31,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь год она выросла на 28,64 %.
Средняя цена доллара США на свободном рынке составила около 25 488 донгов, что на 4,91% больше, чем в прошлом году.