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Индекс деловой активности впервые за шесть месяцев превысил отметку 50
В августе индекс деловой активности снова поднялся выше отметки 50,0 впервые за шесть месяцев. Составив 50,5, индекс вырос с 48,7 в июле и указал на незначительное ежемесячное улучшение условий ведения бизнеса в секторе.
Соответственно, компании расширили свою закупочную деятельность, но занятость продолжала незначительно сокращаться, поскольку компании неохотно нанимали дополнительный персонал, учитывая все еще неустойчивый спрос.
Возобновившийся рост цен также был зафиксирован в середине третьего квартала. Затраты на вводимые ресурсы выросли впервые за четыре месяца, в то время как инфляция отпускных цен была зафиксирована впервые с марта.
По данным S&P Global, наметившееся восстановление состояния сектора отражает предварительные признаки улучшения спроса.
Производители зафиксировали первое увеличение новых заказов за шесть месяцев, в то время как новый экспортный бизнес также вырос после пятимесячного спада. Однако темпы роста были скромными на фоне некоторых сообщений о сохраняющейся нестабильности спроса.
Аналогичным образом, промышленное производство вернулось к росту в августе, завершив пятимесячный период падения объемов производства. Однако темпы роста были лишь незначительными.
Восстановление объемов производства и новых заказов наиболее остро ощущалось в категории инвестиционных товаров.
Компании отреагировали на увеличение числа новых заказов и требований к выпуску продукции, значительно расширив свою закупочную деятельность. Рост был первым за шесть месяцев и наиболее заметным с сентября прошлого года. В свою очередь, запасы покупок также увеличились, и это происходит второй месяц подряд.
Однако ситуация с занятостью была менее позитивной. Тем не менее, темпы сокращения были самыми слабыми в этой последовательности и лишь незначительными.
Продолжающееся сокращение занятости отражает сохраняющиеся признаки наличия свободных производственных мощностей в секторе, при этом количество незавершенных работ сокращается восьмой месяц подряд.
Компании также зафиксировали увеличение запасов готовой продукции второй месяц подряд на фоне некоторых сообщений о том, что слабый спрос оставил готовую продукцию непроданной.
Августовские данные указывают на уверенный рост цен на сырье, тем самым завершая трехмесячный период снижения. Ряд участников дискуссии связали более высокие затраты на производство с ростом цен на нефть, при этом также упоминалось повышение цен на продукты питания. В свою очередь, компании также повысили свои отпускные цены, хотя и незначительно. Повышение сборов стало первым с марта.
Сроки поставок сокращаются восьмой месяц подряд, поскольку у поставщиков осталось достаточно запасов для выполнения заказов, несмотря на увеличение спроса на сырье в августе. Улучшение показателей работы поставщиков было существенным, хотя и наименее заметным с мая.
Предварительное улучшение рыночного спроса помогло укрепить доверие деловых кругов в середине третьего квартала, и компании надеются на дальнейшее восстановление в предстоящие месяцы. Оптимизм по 12-месячному прогнозу производства был самым высоким за последние пять месяцев, но все же ниже среднего показателя на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу роста спроса.
Эндрю Харкер, директор по экономике S&P Global Market Intelligence, сказал, что последний индекс деловой активности в производственном секторе Вьетнама от S&P Global рисует более обнадеживающую картину относительно состояния сектора, чем это было в последние месяцы: объем производства, новые заказы, экспорт и закупки возвращаются к росту.
Однако улучшения, как правило, все еще довольно незначительны, поскольку условия спроса остаются нестабильными. Поэтому, вероятно, еще слишком рано говорить о том, что сектор находится в режиме полного восстановления.
Другим ключевым аспектом последнего опроса стало окончание недавнего периода падения цен, когда в августе выросли как затраты на сырье, так и сборы за продажу, что часто связано с повышением цен на нефть, сказал он.