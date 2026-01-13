Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Индекс делового доверия Вьетнама достиг самого высокого уровня за последние семь лет

13 января Европейская ассоциация предпринимателей во Вьетнаме (EuroCham) опубликовала Индекс делового доверия (BCI) за IV квартал 2025 года, который достиг 80 пунктов - самого высокого уровня за последние семь лет. Этот результат свидетельствует о чётком и устойчивом восстановлении делового доверия европейских компаний во Вьетнаме, несмотря на сохраняющуюся нестабильность мировой экономики.

После многих лет, в течение которых бизнес испытывал влияние международных потрясений и разрывов цепочек поставок, показатель BCI за IV квартал 2025 года свидетельствует о возвращении европейского бизнеса во Вьетнаме в зону позитивного роста - выше уровней, зафиксированных как до введения торговых тарифов США, так и до пандемии COVID-19.

В частности, в IV квартале 2025 года 65% предприятий оценили текущую деловую ситуацию как благоприятную, а при взгляде на I квартал 2026 года этот показатель вырос до 69%, что говорит о дальнейшем укреплении оптимистичных ожиданий на начало нового года.

По результатам опроса BCI за IV квартал 2025 года 60% компаний сообщили об улучшении финансовых результатов по сравнению с 2024 годом, при этом 82% ожидают дальнейшего роста эффективности бизнеса в 2026 году. Более того, опрос выявил особенно сильную уверенность европейского делового сообщества в среднесрочных перспективах Вьетнама: свыше 88% компаний выразили оптимизм в отношении развития страны в период 2026–2030 годов, из них 31% охарактеризовали свои ожидания как «очень оптимистичные».

Европейские предприятия убеждены, что нынешняя динамика развития Вьетнама носит не временный характер, а имеет прочные основания для устойчивого роста в ближайшие годы. Инвестиционная привлекательность страны продолжает усиливаться: 87% компаний заявили о готовности рекомендовать Вьетнам как инвестиционное направление другим зарубежным инвесторам, причём наибольшую уверенность демонстрируют крупные предприятия.

Председатель EuroCham Бруно Ясперт отметил: «Последний показатель BCI подтверждает то, что мы ясно ощущаем на практике. После многих лет колебаний вокруг нейтрального уровня достижение отметки 80 пунктов говорит о том, что нынешнее доверие основано не просто на ожиданиях, а на реальности - стабильной работе заводов, постепенном восстановлении заказов и активизации инвестиционных решений. Вьетнам вступает в фазу структурной трансформации, последовательно укрепляя свою роль ключевого двигателя роста на пути к вхождению в тройку крупнейших экономик АСЕАН».

На фоне укрепления рыночного доверия европейские компании вступают в 2026 год с всё более чётко определёнными стратегическими приоритетами. Так, 50% предприятий называют расширение деятельности и диверсификацию инвестиционного портфеля главным приоритетом; 45% сосредоточены на найме и удержании талантливых кадров, что отражает сохраняющееся давление на рынок квалифицированной рабочей силы и ключевую роль человеческого капитала в поддержании роста.

Одновременно 41% компаний выделяют внедрение технологий, автоматизации и искусственного интеллекта как приоритет, что указывает на стратегический сдвиг в сторону повышения эффективности, производительности и долгосрочной конкурентоспособности.

Данные BCI также ясно показывают, что бизнес высоко оценивает усилия правительства - от крупных инфраструктурных проектов, объявленных в декабре 2025 года, до резолюций по упрощению и цифровизации административных процедур. Это является позитивным и многообещающим сигналом, поскольку именно последовательность, предсказуемость и скорость исполнения - то, чего бизнес ожидает больше всего; иными словами, реформы имеют значение только тогда, когда они ощущаются в повседневной работе компаний.

Согласно результатам опроса BCI за IV квартал 2025 года, в ближайшие 12–18 месяцев развитие инфраструктуры и рост государственных инвестиций рассматриваются как ключевые драйверы экономического роста, особенно для таких отраслей, как строительство, торговля, логистика и сектора, ориентированные на потребителя. Улучшение транспортной связности, пропускной способности и доступа к земельным ресурсам, как ожидается, создаст долгосрочные возможности для роста.

ИЖВ/ВИА

