Индекс делового доверия Вьетнама достиг самого высокого уровня за последние семь лет

После многих лет, в течение которых бизнес испытывал влияние международных потрясений и разрывов цепочек поставок, показатель BCI за IV квартал 2025 года свидетельствует о возвращении европейского бизнеса во Вьетнаме в зону позитивного роста - выше уровней, зафиксированных как до введения торговых тарифов США, так и до пандемии COVID-19.

В частности, в IV квартале 2025 года 65% предприятий оценили текущую деловую ситуацию как благоприятную, а при взгляде на I квартал 2026 года этот показатель вырос до 69%, что говорит о дальнейшем укреплении оптимистичных ожиданий на начало нового года.

По результатам опроса BCI за IV квартал 2025 года 60% компаний сообщили об улучшении финансовых результатов по сравнению с 2024 годом, при этом 82% ожидают дальнейшего роста эффективности бизнеса в 2026 году. Более того, опрос выявил особенно сильную уверенность европейского делового сообщества в среднесрочных перспективах Вьетнама: свыше 88% компаний выразили оптимизм в отношении развития страны в период 2026–2030 годов, из них 31% охарактеризовали свои ожидания как «очень оптимистичные».

Европейские предприятия убеждены, что нынешняя динамика развития Вьетнама носит не временный характер, а имеет прочные основания для устойчивого роста в ближайшие годы. Инвестиционная привлекательность страны продолжает усиливаться: 87% компаний заявили о готовности рекомендовать Вьетнам как инвестиционное направление другим зарубежным инвесторам, причём наибольшую уверенность демонстрируют крупные предприятия.

Председатель EuroCham Бруно Ясперт отметил: «Последний показатель BCI подтверждает то, что мы ясно ощущаем на практике. После многих лет колебаний вокруг нейтрального уровня достижение отметки 80 пунктов говорит о том, что нынешнее доверие основано не просто на ожиданиях, а на реальности - стабильной работе заводов, постепенном восстановлении заказов и активизации инвестиционных решений. Вьетнам вступает в фазу структурной трансформации, последовательно укрепляя свою роль ключевого двигателя роста на пути к вхождению в тройку крупнейших экономик АСЕАН».

На фоне укрепления рыночного доверия европейские компании вступают в 2026 год с всё более чётко определёнными стратегическими приоритетами. Так, 50% предприятий называют расширение деятельности и диверсификацию инвестиционного портфеля главным приоритетом; 45% сосредоточены на найме и удержании талантливых кадров, что отражает сохраняющееся давление на рынок квалифицированной рабочей силы и ключевую роль человеческого капитала в поддержании роста.

Одновременно 41% компаний выделяют внедрение технологий, автоматизации и искусственного интеллекта как приоритет, что указывает на стратегический сдвиг в сторону повышения эффективности, производительности и долгосрочной конкурентоспособности.

Данные BCI также ясно показывают, что бизнес высоко оценивает усилия правительства - от крупных инфраструктурных проектов, объявленных в декабре 2025 года, до резолюций по упрощению и цифровизации административных процедур. Это является позитивным и многообещающим сигналом, поскольку именно последовательность, предсказуемость и скорость исполнения - то, чего бизнес ожидает больше всего; иными словами, реформы имеют значение только тогда, когда они ощущаются в повседневной работе компаний.

Согласно результатам опроса BCI за IV квартал 2025 года, в ближайшие 12–18 месяцев развитие инфраструктуры и рост государственных инвестиций рассматриваются как ключевые драйверы экономического роста, особенно для таких отраслей, как строительство, торговля, логистика и сектора, ориентированные на потребителя. Улучшение транспортной связности, пропускной способности и доступа к земельным ресурсам, как ожидается, создаст долгосрочные возможности для роста.