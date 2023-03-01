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Индекс готовности Вьетнама к ИИ выше, чем в среднем по миру
Это часть статьи ««Перспективы развития области искусственного интеллекта (ИИ) во Вьетнаме», опубликованной на прошлой неделе американским журналом Forbes. В статье обобщаются несколько источников исследований об индустрии ИИ Вьетнама, указывая на то, что у страны есть амбициозный план возглавить сектор ИИ в Азии, превратив ее в четверку ведущих стран Азии с точки зрения развития ИИ.
Forbes подчеркнул скачок Вьетнама в индексе готовности к ИИ, упомянув, что Международный исследовательский центр развития в Канаде и британский Оксфорд поставили Вьетнам на 6-е место в АСЕАН и 62-е место в мире по оценке готовности правительства к ИИ в 2021 году.
Это был первый раз, когда показатель готовности Вьетнама к ИИ достиг 51,82 из 100, что превышает средний мировой показатель в 47,72 и помогает стране подняться на 14 позиций по сравнению с предыдущим годом. Готовность страны или территории к технологии ИИ оценивается по трем основным направлениям: правительство, технологии и инфраструктура данных.
В статье приводятся статистические данные Министерства информации и коммуникаций, в которых говорится, что во Вьетнаме сейчас насчитывается более 64.000 предприятий цифровых технологий, что на 5.600 больше, чем в 2020 году, и почти 1.000 продуктов и услуг в области ИКТ под вьетнамским брендом.
По оценкам, в стране работает более 1 миллиона ИТ-специалистов и более 80.000 выпускников университетов и колледжей, специализирующихся в области информационных и коммуникационных технологий.
Кроме того, правительство Вьетнама вкладывает значительные средства в ИИ и другие цифровые технологии, такие как машинное обучение, блокчейн, аналитика больших данных, Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления.
Вьетнам недавно утвердил Национальную программу цифровой трансформации до 2025 года с ориентацией на 2030 год, которая создает основу для прочной стратегии страны, которая в ближайшие годы станет мощным новатором в области ИИ.
Однако, помимо положительных признаков развития индустрии ИИ, Вьетнам по-прежнему сталкивается с проблемами, особенно с теми, которые связаны с человеческими обученными технологией ИИ ресурсами, отмечается в статье.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), менее 2.000 вьетнамцев учатся и работают в областях, связанных с ИИ, и менее 300 считаются экспертами в области ИИ. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 50 университетов и академий, в которых преподают основные предметы, связанные с ИИ