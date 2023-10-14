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Инвестиционный потенциал и преимущества Тайбиня представлены британским предприятиям

Северная провинция Тайбинь представила свой потенциал и преимущества британским предприятиям на конференции по продвижению инвестиций, состоявшейся 12 октября в Лондоне, пообещав создать наилучшие условия для всех инвесторов. Секретарь провинциального партийного комитета Нго Донг Хай сказал, что Тайбинь, которая, по замыслу правительства, должен стать провинцией с развитой промышленностью, торговлей и сферой услуг, активно развивается, может похвастаться привлекательным инвестиционным климатом и имеет льготы для инвестиций в промышленность, здравоохранение, образование и культуру. А его администрация решительно поддерживает иностранных инвесторов, в том числе британских.

Он выразил надежду, что после конференции перед провинцией Тайбинь и Великобританией откроются возможности сотрудничества во всех областях, в частности, в образовании, экологически чистой энергетике, промышленности, финансах, а также в тех областях, которые соответствуют потребностям вьетнамской провинции и возможностям европейской страны.

Тайбинь всегда сопровождает предприятия и создает для них оптимальные условия для осуществления инвестиций, расширения производства и деловой активности, а также прибыльной работы в долгосрочной перспективе, заявил официальный представитель.

Посол Вьетнама в Великобритании Нгуен Хоанг Лонг отметил, что Вьетнам - это развивающаяся, динамичная и быстрорастущая экономика, локомотивом развития которой выступают населенные пункты. Среди них - провинция Тайбинь, которая, как ожидается, станет новым импульсом для экономического развития северного региона.

Провинция является потенциальным направлением для британских инвесторов благодаря благоприятному инвестиционному климату, развитой инфраструктуре и контингенту молодых и динамичных лидеров, продолжил он, добавив, что посольство Вьетнама в Великобритании будет стоять плечом к плечу с Тайбинем и предприятиями обеих стран при формировании и реализации проектов сотрудничества.

Найджел Эван, заместитель спикера Палаты общин Великобритании, отметил, что отношения двух стран сейчас находятся в самом расцвете, особенно после подписания в 2020 году Соглашения о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA). После участия Великобритании во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в 2023 году у нее появятся шансы на дальнейшее развитие торговых связей с Вьетнамом - страной с развивающейся экономикой, входящей в CPTPP.

Пол Хоанг, председатель Вьетнамской бизнес-ассоциации в Великобритании (VBUK), отметил, что благодаря стратегическому расположению, наличию квалифицированной рабочей силы, стратегии устойчивого развития и усилиям по улучшению условий ведения бизнеса Тайбинь является привлекательным местом для инвестиций и, более того, привлекает все больше отечественных и иностранных инвесторов.

Он отметил, что провинция Тайбинь, известная своим сельским хозяйством, может экспортировать в Великобританию сельскохозяйственную продукцию, особенно высококачественный рис и морепродукты. Он также предложил сотрудничество с британскими компаниями в области электроники и текстильного швейного производства, возобновляемых источников энергии, образования, передачи технологий и финансовых услуг.

VBUK готов помочь предприятиям провинции Тайбинь и Великобритании наладить связи и сотрудничество во имя интересов обеих сторон, подтвердил Пол Хоанг.

ИЖВ/ВИА

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