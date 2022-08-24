Инвестиционные возможности в Хошимине представлены сингапурским фирмам

Программа содействия инвестициям и торговым связям между вьетнамскими предприятиями и сингапурскими партнерами была проведена Центром содействия инвестициям и торговле Хошимина (ITPC) в южном центре 23 августа.

Хошимин требует инвестиций во многие проекты в области транспортной инфраструктуры, благоустройства городов, охраны окружающей среды, предотвращения наводнений, сельского хозяйства, промышленности, торговли и услуг.

По словам заместителя директора ITPC Као Тхи Фи Ван, Сингапур в настоящее время является вторым по величине инвестором из 140 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с общим уставным капиталом в 66 млрд. долл. США. Он также является крупнейшим инвестором из 116 стран и территорий, инвестирующих в Хошимин с 1.557 проектами на сумму около 13,6 млрд. долл. США

Нгуен Куок Винь, руководитель отдела продвижения инвестиций ITPC, указал на преимущества Хошимин, которые помогают городу стать лучшим местом для международных инвесторов в стране.

Он сказал, что Хошимин, расположенный в центре ключевой южной экономической зоны, имеет современную сеть автомобильных, железных дорог, водных и воздушных путей, добавив, что строительство транспортной инфраструктуры в прилегающих населенных пунктах является рычагом для Хошимин, чтобы улучшить связь с региональными и международными коридорами.

Валовой региональный внутренний продукт (ВВП) южного центра в первом полугодии 2022 года увеличился на 3,82%. Экспортно-импортный оборот за первые 7 месяцев этого года превысил 64 млрд. долл. США, заняв первое место в стране.

Винь сказал, что город уделяет приоритетное внимание привлечению технологических групп, которые находятся на вершине производственных цепочек, используют высокие технологии и имеют сильные стороны в исследованиях и разработках; финансовых инвесторов, использующих экологически чистые технологии; инвесторов в сфере услуг с высокой добавленной стоимостью; и отраслей, ориентированных на автоматизацию, использующих, среди прочего, чистую и возобновляемую энергию.

Эми Ви, глава Федерации бизнеса Сингапура во Вьетнаме, сказала, что во Вьетнаме есть множество инвестиционных возможностей благодаря политике привлечения инвестиций и институциональных реформ, а также открытию дверей для международной торговли и иностранных инвестиций. В то же время она также указала на нерешенные проблемы, такие как производительность, рост стоимости рабочей силы, пробелы в инфраструктуре, высокая стоимость аренды в индустриальных парках и правовая база, которая все еще находится в процессе создания и доработки.

По словам представителей сингапурского бизнеса, Вьетнам в целом и Хошимин в частности является привлекательным направлением для многих крупных корпораций и инвестиционных проектов.

Сингапурские МСП также хотели инвестировать в области, в которых у Сингапура есть сильные стороны, а у Вьетнама есть потребности, такие как информационные технологии, банковское дело и финансы, розничные услуги, сельское хозяйство, нефть и газ, строительство, здравоохранение, транспорт и снабжение.