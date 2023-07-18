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Инвестиции шведских фирм нацелены на инновации во Вьетнаме
В начале июля в провинции Биньзыонг был открыт Bloom - первый во Вьетнаме глобальный инновационный центр для индустрии продуктов питания и напитков (F&B). Современный инновационный центр, созданный компанией Tetra Pak в партнерстве со шведской компанией DenEast, призван совершить революцию в индустрии F&B страны благодаря инновационной и экономически эффективной модели создания продуктов.
По словам Элисео Баркаса, инновационный центр Bloom означает стремление Tetra Pak к укреплению долгосрочных и устойчивых инвестиций во Вьетнам, содействие достижению целей инноваций и преобразований в стране, а также раскрытие огромного потенциала местной индустрии F&B.
По словам посла Швеции во Вьетнаме Анн Маве, многие известные шведские компании, такие как ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, IKEA, Oriflame, SKF, Volvo и Tetra Pak, уже установили свое присутствие во Вьетнаме.
С подписанием Соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Вьетнамом (EVFTA) шведские компании проявляют все больший интерес к Вьетнаму, рассматривая его как важное направление для реализации своих планов по расширению инвестиций, подчеркнула она.
По статистике Агентства иностранных инвестиций (FIA) при Министерстве планирования и инвестиций, в первой половине 2023 года шведские инвесторы вложили во Вьетнам около 168 млн. долл. США, включая пять вновь зарегистрированных проектов на сумму 154,6 млн. долл. США.
По состоянию на июнь текущего года накопленный капитал, инвестированный шведскими компаниями во Вьетнаме, составил почти 680,5 млн. долл.США
Дэвид Лиден, торговый представитель Швеции во Вьетнаме и страновой менеджер Business Sweden, подчеркнул, что главным приоритетом шведских фирм при инвестировании во Вьетнам является обеспечение устойчивости.
Это наглядно демонстрируют усилия таких корпораций, как Ericsson, Assa Abloy, Polarium и Hes, отметил он.
Примечательно, что в 2021 году компания AstraZeneca объявила о своем намерении содействовать развитию фармацевтического производства во Вьетнаме, увеличив общий объем инвестиций в южноазиатскую страну до 308 млн. долл. США на период 2020-2024 гг.
Фам Хонг Куат, директор Департамента развития научно-технологических предприятий и рынков Министерства науки и технологий, особо отметил шведскую модель сотрудничества "Тройная спираль", которая обеспечивает тесное взаимодействие между университетами, промышленными предприятиями и государственными органами в целях содействия комплексному социально-экономическому развитию.
Вьетнаму следует перенять эту модель, считает он.