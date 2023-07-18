Инвестиции шведских фирм нацелены на инновации во Вьетнаме

AstraZeneca объявляет о своем обязательстве помочь увеличить производственные мощности фармацевтической промышленности Вьетнама, увеличив общий объем инвестиций во Вьетнаме до 308 млн. долл. США на период 2020-2024 гг. Фото: https://baodautu.vn/