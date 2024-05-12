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Инвестиции в строительство крупных проектов в Центральном нагорье
Согласно плану, приоритет будет отдан развитию автомобильных и воздушных дорог, устранению транспортных узких мест и расширению связей Центрального нагорья с прибрежным центральным и юго-восточным регионами, что поможет использовать местный потенциал и преимущества.
Министерство транспорта будет координировать работу с центральными ведомствами и местными органами власти в целях ускорения расчистки участков и обеспечения прогресса и качества проектов.
Министерство окажет помощь провинциям в проведении исследований и инвестировании в такие скоростные магистрали, как Куйньон - Плейку, Кханьхоа - Буонматхуот, Танфу - Баолок, Баолок - Лиенкхыонг, Жангиа - Чонтхань, а также некоторые участки западного крыла скоростной магистрали Север - Юг.
Также совместно с местными властями будут расширены аэропорты Лиенкхыонг (провинция Ламдонг), Плейку (провинция Жалай) и Буонматхуот (провинция Даклак). Планируется модернизировать железнодорожный маршрут Тхапчам - Далат и железнодорожный маршрут, проходящий через Центральное нагорье, от центрального Дананга через провинции Центрального нагорья Контум, Жалай, Даклак и Дакнонг до южной провинции Биньфыок.
Кроме того, согласно плану, Министерство транспорта активизирует проекты транспортной инфраструктуры, соединяющие Вьетнам с другими странами субрегиона Меконга, особенно в рамках субрегионального сотрудничества Меконга, зоны треугольника развития Камбоджа - Лаос - Вьетнам и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Министерство транспорта планирует ввести в эксплуатацию 118-километровое скоростное шоссе Кханьхоа - Буонматхуот и 129-километровое скоростное шоссе Жангиа - Чонтхань к 2027 году. Скоростная дорога Танфу - Баолок протяженностью 67 км должна быть открыта к 2028 году. Между тем, скоростная автомагистраль Куйньон - Плейку протяженностью 180 км будет открыта для движения к 2030 году.
К 2030 году Министерство транспорта планирует завершить модернизацию 63 км национального шоссе 24 (Контум - Куангнгай). Что касается авиационной инфраструктуры, то к 2029 году будет завершена модернизация аэропортов Лиенхыонг, Плейку и Буонматхуот, а к 2025 году закончится проектирование аэропорта Мангден в провинции Kонтум.
Для реализации плана Министерство транспорта будет координировать свои действия с Министерством планирования и инвестиций и Министерством финансов, чтобы определить приоритетность ресурсов для развития инфраструктуры в Центральном нагорье. Также будет усилена децентрализация, чтобы местные органы власти могли активно максимизировать ресурсы для развития транспортной инфраструктуры.