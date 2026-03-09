Инвестиции Вьетнама за рубеж за два месяца выросли в 2,3 раза

Производственная деятельность компании с ограниченной ответственностью Regza Vietnam Electronics, расположенной на территории провинции Донгнай (Фото: ВИА)

Кроме того, было 3 проекта с корректировкой капитала, увеличившимся на 7,8 миллиона долларов США, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

В сумме общие инвестиции Вьетнама за рубеж (новые и скорректированные проекты) достигли 540,2 миллиона долларов США, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По сферам инвестирования, производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционирование воздуха составили 163,8 миллиона долларов США, что составляет 30,3% от общего объема инвестиций; строительство — 150,9 миллиона долларов США (27,9%); транспорт и складская логистика — 149,2 миллиона долларов США (27,6%).

По странам и территориям-получателям инвестиций Вьетнам вложил средства в 36 стран и территорий. Среди них: Лаос возглавляет список с 176,7 миллиона долларов США (32,7% от общего объема инвестиций); Кыргызстан — 149,9 миллиона долларов США (27,8%); Ангола — 30 миллионов долларов США (5,6%); Нидерланды — 29,4 миллиона долларов США (5,5%); Швеция — 28,5 миллиона долларов США (5,3%).

В то же время общие зарегистрированные иностранные инвестиции во Вьетнам за два месяца 2026 года, включая новые регистрации, корректировки и вклад в капитал, составили 6,03 миллиарда долларов США, что на 12,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ПИИ, реализованные во Вьетнаме в первые два месяца 2026 года, составили примерно 3,21 миллиарда долларов США, увеличившись на 8,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый высокий показатель ПИИ за первые два месяца года за последние пять лет.

Среди 44 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за первые два месяца этого года, крупнейшим инвестором стала Южная Корея с 1,34 миллиарда долларов США (37,8% от общего объема новых инвестиций). За ней следуют Сингапур с 1,1 миллиарда долларов США (31,1%), Китай с 522,8 миллиона долларов США (14,8%), Япония с 171 миллион долларов США (4,8%) и другие.