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Инвестиции Вьетнама за рубежом выросли в 3,5 раза в первом полугодии

Инвестиции вьетнамских компаний за рубежом в первой половине 2025 года выросли более чем в 3,5 раза, достигнув 487 миллионов долларов США, сообщило Агентство иностранных инвестиций (FIA) при Министерстве финансов. Сектор производства и распределения электроэнергии получил наибольшую долю вьетнамских инвестиций - более 111,2 млн долларов США, что составляет 22,8% от общего объема инвестиций за рубежом.

За ним следует сектор транспортировки и складирования, который привлек почти 78,5 млн долларов США или 16,1%, а сектор оптовой и розничной торговли занял третье место с 76,8 млн долларов США или 15,8%.

Среди инвестиционных направлений за рубежом Лаос остается главным получателем вьетнамского капитала, привлекшим в первой половине 2025 года 150,3 млн долларов США. Филиппины занимают второе место с 61,8 млн долларов США, за ними следует Индонезия с почти 60,5 млн долларов США.

К концу июня во Вьетнаме насчитывалось 1 916 действующих инвестиционных проектов за рубежом с общим зарегистрированным капиталом более 23 миллиардов долларов США.

В отраслевом разрезе вьетнамские инвесторы расширили свои инвестиции на 18 из 21 сектора, при этом наибольшее внимание было уделено горнодобывающей промышленности, которая привлекла почти 7,1 миллиарда долларов США или 30,6% от общего объема. Далее следует сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства - более 3,4 миллиарда долларов США, или 14,7 %, а третье место занимает сектор информации и коммуникаций - почти 2,9 миллиарда долларов США, или 12,4 %.

ИЖВ/ВИА

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