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НОВОСТИ

Инвестиции во всех цепочках создания стоимости риса

Проект устойчивого развития, специализирующийся на выращивании высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанный с зеленым ростом в дельте Меконга до 2030 года в отношении 1 млн га риса, находится в стадии реализации. Проект устойчивого развития, специализирующийся на выращивании высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанный с зеленым ростом в дельте Меконга до 2030 года в отношении 1 млн га риса, находится в стадии реализации и, как ожидается, создаст прорыв в реорганизации промышленного производства рисовой продукции, повышая добавленную стоимость по всей цепочке, увеличивая доходы фермеров, обеспечивая устойчивое развитие в условиях усиливающегося изменения климата и содействуя зеленому росту. В выполнении этой задачи привлечение инвестиций и государственно-частное партнерство (ГЧП) играют очень важную роль.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Тхань Нам заявил, что фермеры в районе дельты реки Меконга уже много лет выращивают высококачественный рис. Если раньше развитие производства высококачественного риса в основном ориентировалось на семенной этап, то сейчас, в рамках Проекта, внимание будет сосредоточено на производственных процессах, которые снижают затраты фермеров. В частности, производство риса, обеспечивающее сокращение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, будет способствовать выводу вьетнамского рисового бренда на новые высоты.

По словам Ле Тхань Тунга, заместителя директора Департамента растениеводства при Министерстве сельского хозяйства и сельского развития, проект устойчивого развития, специализирующийся на выращивании высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанный с зеленым ростом в дельте Меконга до 2030 года в отношении 1 млн га риса, начнёт реализацию в 2024 году.

Для того чтобы проект был успешно реализован, продвижение программ государственно-частного партнерства является главным приоритетом. Путем использования имеющегося потенциала компонентов в цепочке создания стоимости возможно улучшение качества и устойчивости вьетнамского риса. В то же время необходимо поощрять применение технических достижений в сельском хозяйстве для решения проблем фермеров, стремясь построить устойчивую и ответственную цепочку производства риса.

Рабочая группа государственно-частного партнерства по рису (Рабочая группа по ГЧП) была создана с целью обеспечения устойчивого производства риса. Кроме этого, посредством исследовательской деятельности, необходимо содействовать торговле и государственно-частному сотрудничеству, использовать сельскохозяйственные технологии для поддержки деятельности рисовой промышленности.

Миша Рабат, менеджер программы цепочки создания стоимости Grow Asia, заявила, что Grow Asia хочет поддержать и внести свой вклад в процесс реализации проекта. Grow Asia продолжит объединять партнеров из государственного и частного секторов и мобилизовать ресурсы из фондов для поддержки инноваций в продовольственных системах, способствуя улучшению адаптации рисовой промышленности к изменению климата и увеличению доходов фермеров, выращивающих рис.

ИЖВ/ВИА

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