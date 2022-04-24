Инвестировать в увеличение пропускной способности аэропорта Фукуока

По данным Управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV), в настоящее время шесть внутренних и 10 иностранных авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в/из аэропорта Фукуока. Его пассажиропоток достиг 3,7 млн в 2019 году, но снизился до 3,23 млн в 2020 году и около 1,6 млн в 2021 году из-за последствий пандемии COVID-19.

Недавно заместитель министра транспорта Ле Ань Туан подписал направленный в CAAV документ с просьбой подготовить территории и предложить инвестиционные формы для расширения аэропорта.

Министерство попросило CAAV активно координировать свои действия с соответствующими агентствами и подразделениями, включая Вьетнамскую корпорацию по управлению воздушным движением (VATM) и Корпорацию аэропортов Вьетнама (ACV), для поиска более выгодных видов инвестиций.

Требования министерства прозвучали после рабочей встречи премьер-министра с руководителями провинций, в ходе которой он поручил Министерству транспорта координировать свои действия с Министерством планирования и инвестиций, Министерством финансов и Народным комитетом Киенжанг в изучении подходящих видов инвестиций для расширения аэропорта Фукуока с целью увеличения к 2030 году его общей пропускной способности до 10 миллионов пассажиров в год, чтобы удовлетворить требования социально-экономического развития района.

Что касается инвесторов, заинтересованных в проекте, недавно Imex Pan Pacific Group (IPPG) предложила Министерству транспорта разрешить ей участвовать в проекте расширения международного аэропорта Фукуока.

IPPG хочет инвестировать в международный терминал аэропорта, грузовой терминал, склад и взлетно-посадочную полосу.