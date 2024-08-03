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Инаугурационная речь Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама

В первой половине дня 3 августа в Ханое состоялось заседание ЦК КПВ 13-го созыва для представления кадров и избрания Генерального секретаря ЦК КПВ 13-го созыва. Модератором мероприятия от имени Политбюро выступил член Политбюро, премьер-министр товарищ Фам Минь Тьинь.
Член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравляет Генерального секретаря партии То Лама. Фото: ВИA    
В соответствии с правилами партии на конференции, на ориентации Политбюро, на представлении кадров, Центральный комитет очень высоко поднял дух чувства ответственности и сосредоточился на демократической дискуссии и достиг высокого консенсуса, проголосовав абсолютным большинством в 100% за избрание товарища То Лама, члена Политбюро, Президента Социалистическая Республика Вьетнам на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва. 
Вьетнамское информационное агентство с уважением представляет перевод инаугурационной речи Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама: 

ИНАУГУРАЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЬЕТНАМА 

Уважаемые члены Центрального комитета партии, 
Уважаемые делегаты, присутствующие на заседании, 
Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность Политбюро за представление меня, а также товарищам из ЦК КПВ за доверие, оказанное мне при избрании и возложении на меня важной ответственности Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва. Это большая честь и большая ответственность перед партией, перед народом, перед героической историей нации и делом строительства и защиты социалистического отечества в новую эпоху. 

Я обещаю перед Центральным комитетом партии, всей партией, народом и армией неустанно стремиться вместе с членами Центрального комитета партии наследовать и энергично продвигать славные традиции и ценный опыт нашей партии и достижения всевьетнамских партийных съездов, включая 13-й всевьетнамский партийный съезд; максимально продвигать дух «самоуверенности, самостоятельности, самодостаточности и национальной гордости»; постоянно укреплять единство внутри партии и великое национальное единство; продолжать содействовать партийному строительству и исправлению, профилактике коррупции и негативный явлений и борьбе с ними; объединять идеологию и действия, воли партии и сердца людей; полностью и от всего сердца посвятить себя, стремиться и жертвовать ради сильной Коммунистической партии Вьетнама; ради сильного, демократического, справедливого и цивилизованного Вьетнама; ради благополучного и счастливого вьетнамского народа. 

Я сосредоточусь на эффективном руководстве обзором 40 лет национального обновления и подготовке к успешному проведению 14-го Национального партийного съезда, унаследовав важные теоретические достижения о социализме и пути к социализму во Вьетнаме, обобщенные поколениями партийных лидеров, включая генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, чтобы предложить правильную политику и продолжить вести страну к всестороннему развитию в предстоящий период. 

Я твердо верю, что Центральный комитет партии 13-го созыва станет стойким и сильным коллективом и ядром, которое соберет силы и поведет всю партию, народ и армию к успешной реализации руководящих принципов и политики партии, в первую очередь резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, заложив прочный фундамент для достижения целей страны 100 лет под руководством партии, 100 лет со дня образования Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, с целью превращения страны в развитое государство с социалистической ориентацией к середине 21-го века. Последние изменения в партии способствовали укреплению ее силы, укреплении единства и консенсуса, повышению эффективности, результативности и доверия народа к партии. 

Я рассчитываю и впредь получать тесную координацию со стороны членов Центрального комитета партии, чтобы хорошо выполнять возложенные на меня задачи. На предстоящем пути нас ожидает множество трудностей и проблем, но благодаря единству, консенсусу, мудрости, решительности и сильным, правильным и правительным решениям партии мы твердо верим, что наша страна будет становиться все более процветающей, наш народ - все более благополучным и счастливым, а наша нация - все более сильной и неуклонно продвигающейся к социализму. 

Еще раз искренне и глубоко благодарю Центральный комитет партии и всю партию за то, что доверили мне эту огромную ответственность. 
Желаю всем товарищам крепкого здоровья, счастья и успехов. Большое спасибо! 

ВИА/ИЖВ

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