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Инаугурационная речь Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама
Вьетнамское информационное агентство с уважением представляет перевод инаугурационной речи Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама:
ИНАУГУРАЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЬЕТНАМА
Уважаемые члены Центрального комитета партии,
Уважаемые делегаты, присутствующие на заседании,
Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность Политбюро за представление меня, а также товарищам из ЦК КПВ за доверие, оказанное мне при избрании и возложении на меня важной ответственности Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва. Это большая честь и большая ответственность перед партией, перед народом, перед героической историей нации и делом строительства и защиты социалистического отечества в новую эпоху.
Я обещаю перед Центральным комитетом партии, всей партией, народом и армией неустанно стремиться вместе с членами Центрального комитета партии наследовать и энергично продвигать славные традиции и ценный опыт нашей партии и достижения всевьетнамских партийных съездов, включая 13-й всевьетнамский партийный съезд; максимально продвигать дух «самоуверенности, самостоятельности, самодостаточности и национальной гордости»; постоянно укреплять единство внутри партии и великое национальное единство; продолжать содействовать партийному строительству и исправлению, профилактике коррупции и негативный явлений и борьбе с ними; объединять идеологию и действия, воли партии и сердца людей; полностью и от всего сердца посвятить себя, стремиться и жертвовать ради сильной Коммунистической партии Вьетнама; ради сильного, демократического, справедливого и цивилизованного Вьетнама; ради благополучного и счастливого вьетнамского народа.
Я сосредоточусь на эффективном руководстве обзором 40 лет национального обновления и подготовке к успешному проведению 14-го Национального партийного съезда, унаследовав важные теоретические достижения о социализме и пути к социализму во Вьетнаме, обобщенные поколениями партийных лидеров, включая генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, чтобы предложить правильную политику и продолжить вести страну к всестороннему развитию в предстоящий период.
Я твердо верю, что Центральный комитет партии 13-го созыва станет стойким и сильным коллективом и ядром, которое соберет силы и поведет всю партию, народ и армию к успешной реализации руководящих принципов и политики партии, в первую очередь резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, заложив прочный фундамент для достижения целей страны 100 лет под руководством партии, 100 лет со дня образования Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, с целью превращения страны в развитое государство с социалистической ориентацией к середине 21-го века. Последние изменения в партии способствовали укреплению ее силы, укреплении единства и консенсуса, повышению эффективности, результативности и доверия народа к партии.
Я рассчитываю и впредь получать тесную координацию со стороны членов Центрального комитета партии, чтобы хорошо выполнять возложенные на меня задачи. На предстоящем пути нас ожидает множество трудностей и проблем, но благодаря единству, консенсусу, мудрости, решительности и сильным, правильным и правительным решениям партии мы твердо верим, что наша страна будет становиться все более процветающей, наш народ - все более благополучным и счастливым, а наша нация - все более сильной и неуклонно продвигающейся к социализму.
Еще раз искренне и глубоко благодарю Центральный комитет партии и всю партию за то, что доверили мне эту огромную ответственность.
Желаю всем товарищам крепкого здоровья, счастья и успехов. Большое спасибо!