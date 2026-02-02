Импульс для экономики в первые месяцы 2026 года

Контейнеровозы работают в международном порту Gemalink, входящем в систему морских портов Каймеп (квартал Танфыок). Фото: ВИА

По данным Министерства финансов, по состоянию на конец 2025 года по всей стране насчитывалось более 1 млн действующих предприятий. Только в январе 2026 года, по оценкам, на рынок вышли и вернулись на рынок более 54 тыс. предприятий, что примерно на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что почти 1 тыс. хозяйственных домохозяйств перешли на модель предприятия, что эквивалентно около 25% от общего числа домохозяйств, трансформированных за весь 2025 год. Эта динамика отражает ускоряющуюся тенденцию официализации хозяйственной деятельности на фоне дальнейшего устранения барьеров для выхода на рынок и постепенного снижения издержек соблюдения требований.

В сфере экспорта и импорта, по информации таможенных органов, за первые 15 дней января 2026 года объём экспорта достиг 18,05 млрд долл. США, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импорт составил 21,29 млрд долл. США, увеличившись на 17,8%. По сравнению со второй половиной декабря 2025 года экспорт в первой половине января 2026 года сократился на 24,2%, при этом наибольшее снижение зафиксировано по ряду ключевых товарных групп, таких как компьютеры, электронная продукция и комплектующие; машины и оборудование; текстильные изделия и одежда. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт демонстрирует чёткую тенденцию восстановления, при этом многие товарные группы показали двузначные темпы роста. Сектор предприятий с прямыми иностранными инвестициями продолжает играть ведущую роль, обеспечивая около 78% общего объёма экспорта.

Действующая производственная линия по выпуску и сборке комплектующих для газовых плит компании ООО "Paloma Vietnam" (с инвестициями из Японии) в промышленно-городском комплексе VSIP "Хайфон". (Фото: ВИА)

Что касается импорта, объём за первые 15 дней января 2026 года снизился на 4,7% по сравнению со второй половиной декабря 2025 года, главным образом из-за сокращения поставок таких товаров, как машины и оборудование, сырая нефть, чёрные металлы. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт по-прежнему существенно вырос, что отражает высокий спрос на сырьё и оборудование для производственной и предпринимательской деятельности.

Оценивая перспективы роста, Нгуен Тхи Хыонг, руководитель Статистического управления Министерства финансов, отметила, что результаты роста в 2025 году свидетельствуют об укреплении внутреннего потенциала и адаптационных возможностей экономики Вьетнама, формируя важную опору для периода 2026–2030 годов. Однако новая обстановка характеризуется переплетением вызовов и возможностей, что требует выдающихся усилий и согласованной концентрации условий макроэкономической стабильности, ресурсов роста, качества развития и потенциала управления экономической политикой.

В этой связи сохранение макроэкономической стабильности, контроль инфляции, обеспечение безопасности государственного долга, а также гибкое и взвешенное проведение бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики являются первоочередными условиями. Наряду с этим необходимо мобилизовать и эффективно использовать ресурсы для роста, усиливать ведущую роль государственных инвестиций, одновременно создавая условия для избирательного развития частного сектора и иностранных инвестиций, увязывая их с трансфером технологий и связями с внутренним экономическим сектором.

С точки зрения корейского бизнес-сообщества Хонг Сун, почётный председатель Корейской торгово-промышленной палаты (KOCHAM), отметил, что результаты роста в 2025 году сформировали важный психологический пусковой трамплин, благодаря которому Вьетнам стал стратегической площадкой в цепочках поставок корейских корпораций. В период 2026–2030 годов ожидается смещение инвестиционных тенденций от экспортной переработки к углублённому производству и развитию технологий во Вьетнаме.

Экономист, доктор наук Нгуен Бич Лам считает, что для достижения высоких темпов роста в 2026 году и последующие годы Вьетнаму необходимо одновременно обеспечивать макроэкономическую стабильность, повышать качество роста, совершенствовать институциональную среду и усиливать адаптационные возможности экономики, тем самым ориентируясь на устойчивый рост в средне- и долгосрочной перспективе.