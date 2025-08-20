НОВОСТИ
Импульс для роста Валового регионального продукта
Правительство недавно издало Резолюцию № 226/2025/NQ-CP, утвердив новые «плановые показатели роста» для регионов, которые выше по сравнению с Резолюцией № 25/NQ-CP ранее, с целью обеспечения общенационального показателя роста страны на уровне 8,3–8,5%.
Министр финансов Нгуен Ван Тханг подчеркнул, что регионам, особенно экономическим локомотивам, предстоит прилагать больше усилий. Согласно скорректированным показателям, Хошимину необходимо прибавить ещё 0,4 процентного пункта, Ханою - 0,5 п.п., Куангниню - 1 п.п., Тайнгуену - 0,5 п.п.
Среди 34 регионов после объединения, 8 регионам поручено обеспечить рост ВРП не менее чем на 10% в 2025 году. Наивысший показатель установлен для Куангниня - 12,5%, далее следуют Хайфон - 12,2%, Бакнинь - 11,5%, Ниньбинь - 10,6%. Провинции Футхо, Хюэ, Куангнгай и город Кантхо должны достичь уровня роста в 10%.
Остальные регионы в основном должны обеспечить рост на уровне 8-9%. В частности, два экономических локомотива - Хошимин и Ханой - должны достичь роста в 8,5%; Тханьхоа, Нгеан и Дананг - 9%; Тэйнинь - 9,3%; Кханьхоа - 8,5%; Хатинь - 8,7%; Хынгйен - 9% и др. Лишь трём регионам поручено обеспечить рост ниже 8% - Лайтьяу, Дьенбьен и Ламдонг, где целевой показатель установлен на уровне 7,5%.
На очередном заседании Правительства в июле 2025 года Премьер-министр Фам Минь Тьинь также потребовал от регионов как можно скорее разработать сценарии роста для выполнения поставленных задач.
Чтобы достичь новых плановых показателей, регионам необходимо ускорить рост ВРП во втором полугодии. Предварительный сценарий уже просчитан: для того чтобы по итогам года выйти на рост 8,5%, Ханой должен обеспечить рост в 9,3% во втором полугодии, тогда как Хошимин - 10,3%.
Особенно тяжёлой задачей это становится для регионов, которым необходимо обеспечить двузначные темпы роста. В частности, Куангнинь должен достичь роста на уровне 13,9%; Хайфон - 13,1%; Ниньбинь - 10,4%; Бакнинь - 12,4%; Кантхо - 11,9% и др.
По словам председателя Народного комитета города Хайфон Ле Нгок Тьау, ожидается, что в 3-ем квартале рост ВРП Хайфона составит 13,92%, а по итогам года может достичь 12,35%. В случае достижения этого результата Хайфон превысит целевой показатель, установленный Правительством (12,2%).
Импульс для роста
Во многих регионах страны также ускоряется реализация задач и мер по стимулированию роста. При этом освоение средств государственного инвестиционного капитала всегда считается одним из приоритетных решений.
19 августа одновременно были введены в эксплуатацию и начаты 250 объектов и проектов в 34 провинциях и городах с общим объёмом инвестиций 1,28 квадриллиона донгов. Как ранее отметил заместитель министра строительства Ле Ань Туан, эти 250 проектов, запущенные в данный период, внесут вклад более чем в 18% ВВП страны уже в 2025 году и свыше 20% в последующие годы.
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Куангнинь Ву Ван Зиена, Куангнинь ставит цель в этом году освоить 100% средств государственного инвестиционного капитала.
19 августа Куангнинь организовала церемонии ввода в эксплуатацию, начала строительства и вручения инвестиционных решений по 50 объектам и проектам с общим объёмом инвестиций свыше 135 трлн донгов. Среди них - 14 объектов, финансируемых из государственного и внебюджетного капитала, с общим объёмом инвестиций около 13,307 трлн донгов; а также вручение решений по 22 проектам с использованием внебюджетных средств на сумму более 110,8 трлн донгов.
Все эти проекты имеют важное значение и создают стимул для социально-экономического развития региона: проект по расширению подземной добычи на участке Харанг; завод по производству динамиков, наушников и умных электронных устройств в промышленной зоне Донгмай; проект по разработке месторождения Кокшау – Деонай и др.
В Хайфоне также одновременно начались и были введены в эксплуатацию 9 ключевых объектов и проектов в различных сферах: открыт мост Майчай; начато строительство транспортных магистралей, соединяющих национальную трассу 17B с мостом Зинь, начато строительство пассажирского терминала Т2 в международном аэропорту Катби и др.
В Ханое и Хошимине также одновременно были введены в эксплуатацию и начаты многие важные проекты.
Эффективный ввод в эксплуатацию и реализация проектов и объектов, начатых одновременно, безусловно станет важным фактором стимулирования роста ВРП как отдельных регионов, так и всей страны в целом. Наряду с этим важным стимулом, регионам необходимо продолжать выполнять задачи и меры, определённые Правительством, особенно недавние указания Премьер-министра, включая Резолюция № 226/2025/NQ-CP, а также официальная депеша № 128/CĐ-TTg и № 133/CĐ-TTg о ключевых задачах и мерах по стимулированию роста, контролю инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности, а также сбалансированности основных показателей экономики.