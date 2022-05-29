Импорт и экспорт в 2022 году достигнет 700 млрд. долл. США

В первые 4 месяца 2022 года, несмотря на множество трудностей и проблем, экспорт Вьетнама все же сильно восстановился: общая стоимость экспорта за первые 4 месяца 2022 года достигла 122,4 млрд. долл. США, что на 16,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Приведенные выше результаты не только показывают усилия всей системы, особенно тех предприятий, которые превратили проблемы в возможности, устойчивость компаний, гибкость, исследования и творчество предпринимателей и фирм, но демонстрирует и «силу» соглашений о свободной торговле, особенно соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом для ЕС (EVFTA), Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA) и, совсем недавно, Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP) (вступил в силу с 1 января 2022 г.).

По словам г-на Нгуен Чань Фыонга, вице-президента Ассоциации изящных искусств и деревообработки Хошимина (HAWA), соглашения о свободной торговле нового поколения, такие как EVFTA, CPTPP..., поддержали деревообрабатывающую промышленность Вьетнама, чтобы увеличить экспорт на многие рынки, повысить конкурентоспособность с продукцией других стран, особенно стран без соглашений. Результаты показывают, что в последние годы резко увеличился экспорт деревянной мебели, в первую очередь мебели для гостиной, столовой, мебели для спальни.

Согласно результатам опроса Центра промышленных исследований Италии (CSIL) на 100 рынках, в 2022 году мировой рынок деревянной мебели вырастет примерно на 4%.

По словам г-жи Нгуен Ха, эксперта по рынку тунца Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в первом квартале 2022 года экспорт тунца из Вьетнама достиг более 259 млн. долл. США, что на 72% больше, чем за тот же период. 2021 г. и увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., до начала пандемии COVID-19. Это самый высокий результат по экспорту тунца по сравнению с аналогичным периодом за последние 5 лет.

Весьма впечатляющий рост экспорта тунца в первые месяцы этого года во многом обусловлен положительным влиянием соглашений о свободной торговле, в рамках которых EVFTA помогла довести экспортный оборот тунца в ЕС в первом квартале 2022 года до почти 38 млн. долл. США, т.е. 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам доцента доктора Нгуен Тхыонг Ланга (Национальный экономический университет), соглашения о свободной торговле являются катализаторами двусторонней и многосторонней торговли между Вьетнамом и высокоразвитыми странами.

По мнению экспертов-экономистов, возможности, которые ССТ открывают для бизнеса, огромны. Однако «Вьетнаму необходимо усовершенствовать политику и законодательство в области логистических услуг, построить флот из сверхбольших и сверхтяжелых судов с современной логистической инфраструктурой для удовлетворения импортно-экспортных потребностей, независимо от флота иностранных предприятий, как сегодня» - подтвердил президент JCI Vietnam Ву Туан Ань.

По словам г-на Чан Тхань Хая, заместителя директора Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли), чтобы воспользоваться преимуществами, которые дают соглашения о свободной торговле, предприятия должны четко понимать, какие преимущества соглашение может принести в их областях и для их товаров. Таким образом, предприятия могут изменить производственный процесс, изменить поставки сырья, чтобы соответствовать требованиям происхождения товаров и получить возможность пользоваться льготными налоговыми ставками, которые дает ЗСТ.

На самом деле, большинство соглашений о свободной торговле в основном сосредоточены на сокращении налоговых пошлин, но многие партнеры по-прежнему склонны защищать свой рынок путем применения новых технических барьеров или других строгих требований (например, трудовые вопросы, охрана окружающей среды, требования к происхождению, исходные материалы…). Это приводит к тому, что, хотя тарифные барьеры снижаются, нетарифные барьеры увеличиваются, что приводит к тому, что многие вьетнамские предприятия сталкиваются с трудностями, если они не улучшают свои бизнес-модели, не обновляют продукты и услуги, не изменяют входную цепочку поставок.