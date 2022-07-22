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НОВОСТИ

Импортно-экспортный оборот превысил отметку в 400 млрд. долл. США

Общая стоимость импорта-экспорта Вьетнама по состоянию на 15 июля превысила 403 млрд. долл. США, а торговый дефицит составил около 1 млрд. долл. США.

По состоянию на 15 июля общая стоимость импорта-экспорта Вьетнама превысила 403 млрд. долл. США, а дефицит торгового баланса составил около 1 млрд. долл. США.

По данным Главного таможенного управления, за этот период страна заработала 201 млрд. долл. США на экспорте, потратив при этом 202 млрд. долл. США на закупку товаров за рубежом.

Прогнозируется, что товарооборот в 2022 году превысит 700 млрд. долл. США, из которых экспорт приблизится к отметке 400 млрд. долл. США.

Министерство промышленности и торговли заявило, что для достижения целевого показателя роста экспорта в размере 8% в этом году и сохранения положительного сальдо торгового баланса в предыдущие годы министерство усиливает поддержку бизнеса в области рыночной информации и продвижения экспорта, используя преимущества обязательства в подписанных соглашениях о свободной торговле (ССТ) и путем присоединения к глобальным производственно-сбытовым цепочкам для поиска новых рынков; и в то же время побуждая их создавать новые продукты.

Оно также поможет местностям создавать и развивать бренды для сильных продуктов и хорошо решать проблему прослеживаемости, чтобы гарантировать, что качество товаров соответствует экспортным стандартам других стран.

ВИА

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