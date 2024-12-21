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Импортно-экспортный оборот Вьетнама вырос на 15,3%

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, общий импортно-экспортный оборот страны по состоянию на 14 декабря достиг 745 миллиардов долларов США, увеличившись на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Поступления от экспорта составили 384 миллиарда долларов США, увеличившись почти на 14,5%, в то время как стоимость импорта выросла на 16,3% и составила около 361 миллиарда долларов США.

Положительное сальдо торгового баланса составило 23,4 миллиарда долларов США, снизившись с 25,71 миллиарда долларов США за аналогичный период прошлого года.

Директор Департамента налогообложения импорта-экспорта Ле Ньы Куинь сообщил, что к 10 декабря государственные доходы от импортно-экспортной деятельности достигли 397,86 трлн донгов, превысив годовой план на 6,1% и отразив рост на 13,8% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что доходы за весь год достигнут 420 трлн донгов, что составит 112% от целевого показателя и увеличится на 13,9% по сравнению с 2023 годом.

Ле Ньы Куинь объясняет этот рост увеличением как числа вновь созданных предприятий, так и их зарегистрированного капитала в 2024 году. Импортно-экспортный оборот и налогооблагаемая торговая стоимость увеличились на 15,4 и 15,3 %. Заметный рост импорта высокодоходных товаров значительно повысил общий сбор налогов.

Куин объяснил это увеличение увеличением числа вновь созданных предприятий и их уставного капитала в 2024 году. Импортно-экспортный оборот и налогооблагаемая торговая стоимость увеличились на 15,4% и 15,3% соответственно. Значительный рост импорта высокодоходных товаров существенно увеличил общие налоговые поступления.

На 2025 год Национальное собрание установило целевой показатель доходов государственного бюджета в размере 411 триллионов донгов, исходя из прогноза роста ВВП на 6,5-7% и цен на сырую нефть в диапазоне от 75 до 80 долларов США за баррель.

Для достижения этой цели таможенная служба Вьетнама заявила, что будет укреплять налоговый менеджмент, таможенные процедуры и пост-таможенный контроль, бороться с контрабандой и торговым мошенничеством, а также совершенствовать налоговое и таможенное регулирование. Таможенные службы будут изучать и внедрять модели централизованного оформления, интегрировать налоговые и таможенные процессы и информацию, создавая основу для оцифровки документов и автоматизации таможенного процесса.

 

ИЖВ/ВИА

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