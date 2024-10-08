Импортно-экспортная выручка выросла более чем на 16% за девять месяцев

Только в сентябре этот показатель достиг 65,8 млрд долларов США, что на 8% меньше, чем в августе, и на 10,9% больше в годовом исчислении, включая экспорт на сумму более 34 млрд долларов США, что на 10% меньше в месячном исчислении.



В третьем квартале экспортный оборот оценивается в 108,6 млрд долларов США, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10,6% больше, чем во втором квартале.

За январь-сентябрь экспорт составил 299,63 млрд долларов США, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них отечественный сектор заработал более 83 миллиардов долларов США, увеличившись почти на 21%, и составил 28% от общего экспортного оборота, а сектор с иностранными инвестициями (включая сырую нефть) - 216 миллиардов долларов США, увеличившись на 13,4%, и составив 72%.

Также за девять месяцев 30 видов товаров достигли экспортного оборота более 1 миллиарда долларов США каждый, составив 92% от общего экспортного оборота, при этом доходы семи из них составили 10 миллиардов долларов США, что составляет более 66%.

Между тем, в сентябре страна импортировала товаров на сумму более 32 миллиардов долларов США, что почти на 6% меньше, чем в прошлом месяце, но на 11% больше, чем в прошлом году.

В третьем квартале 2024 года оборот импорта приблизился к 100 миллиардам долларов США, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% больше, чем во втором квартале.

Общий объем импорта за девять месяцев достиг 279 миллиардов долларов США, увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом, причем 178 миллиардов долларов США пришлось на сектор с иностранными инвестициями. За первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано 40 видов товаров, стоимость каждого из которых превышала 1 миллиард долларов США, что составило 91,5% от общего объема импорта. США оставались крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с доходом почти в 90 миллиардов долларов США. За первые девять месяцев этого года положительное сальдо торгового баланса Вьетнама с этим рынком составило 78,5 миллиарда долларов США.

Между тем, Китай был крупнейшим поставщиком Вьетнама с объемом поставок в 105 миллиардов долларов США, что привело к положительному сальдо торгового баланса Вьетнама в размере более 61 миллиарда долларов США.

В целом, положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило 2,3 миллиарда долларов США в сентябре и 20,79 миллиарда долларов США за период январь-сентябрь, что выше 22,1 миллиарда долларов .