Báo Ảnh Việt Nam

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Императорская печать династии Нгуен, как ожидается, будет репатриирована в ближайшее время

С октября 2022 года компетентные органы принимали меры в рамках культурной дипломатии, собирали юридические документы и вели переговоры в попытке вернуть на родину золотую императорскую печать, датируемую 1823 годом, из Франции, сообщили на пресс-конференции в Ханое 9 октября.
  Хоанг де чи бао (Императорская печать)  
Директор Департамента культурного наследия Ле Тхи Тху Хиен на очередной пресс-конференции, организованной Министерством культуры, спорта и туризма, сообщила, что вьетнамская сторона работает над завершением соответствующих юридических процедур по репатриации золотой императорской печати.

Она добавила, что французская сторона передаст печать Вьетнаму после завершения этих работ, которые запланированы на конец октября.

19 октября 2022 г. парижский аукционный дом Millon объявил о выставлении на торги 329 предметов старины, два из которых относятся к эпохе правления династии Нгуен (1802 - 1945 гг.), - золотой печати, изготовленной в 1823 г. при короле Минь Манге (1820 - 1841 гг.), и золотой чаши, изготовленной при короле Кхай Динь (1917 - 1925 гг.).

На основе собранных доказательств, проверки с помощью опубликованной парижским аукционным домом Millon информации и изображений, а также сравнения с некоторыми золотыми печатями династии Нгуен, хранящимися в некоторых вьетнамских музеях и реликвариях, подтверждается, что печать, которая должна быть выставлена на аукцион, является «Хоанг де чи бао» (Императорская печать), отлитая в 1823 г. при правлении короля Минь Манга.

В результате переговоров представитель Вьетнама и парижский аукционный дом Millon достигли соглашения о переносе аукциона по продаже печати на 7:30 утра 31 октября 2022 г. (по парижскому времени). В 10:10 утра того же дня аукционный дом опубликовал официальное заявление об исключении предмета из списка предметов старины, выставляемых на аукцион.

ВИА/ИЖВ

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