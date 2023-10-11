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Императорская печать династии Нгуен, как ожидается, будет репатриирована в ближайшее время
Она добавила, что французская сторона передаст печать Вьетнаму после завершения этих работ, которые запланированы на конец октября.
19 октября 2022 г. парижский аукционный дом Millon объявил о выставлении на торги 329 предметов старины, два из которых относятся к эпохе правления династии Нгуен (1802 - 1945 гг.), - золотой печати, изготовленной в 1823 г. при короле Минь Манге (1820 - 1841 гг.), и золотой чаши, изготовленной при короле Кхай Динь (1917 - 1925 гг.).
На основе собранных доказательств, проверки с помощью опубликованной парижским аукционным домом Millon информации и изображений, а также сравнения с некоторыми золотыми печатями династии Нгуен, хранящимися в некоторых вьетнамских музеях и реликвариях, подтверждается, что печать, которая должна быть выставлена на аукцион, является «Хоанг де чи бао» (Императорская печать), отлитая в 1823 г. при правлении короля Минь Манга.
В результате переговоров представитель Вьетнама и парижский аукционный дом Millon достигли соглашения о переносе аукциона по продаже печати на 7:30 утра 31 октября 2022 г. (по парижскому времени). В 10:10 утра того же дня аукционный дом опубликовал официальное заявление об исключении предмета из списка предметов старины, выставляемых на аукцион.