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ИИ-платформа национальной телекоммуникационной группы регистрирует более 1 миллиарда запросов на аутентификацию

VNPT eKYC - платформа искусственного интеллекта (ИИ), разработанная Вьетнамской почтово-телекоммуникационной группой (VNPT) для электронной идентификации и верификации - недавно зарегистрировала более 1 миллиарда запросов пользователей, став первой в своем роде во Вьетнаме, достигшей этой отметки. После пятидесяти лет предоставления электронной услуги «Узнай своего клиента» (eKYC) VNPT предоставила возможность идентификации более 100 банкам, финансовым учреждениям, предприятиям телекоммуникаций и электронной коммерции, облегчив использование электронных средств более чем 40 миллионам человек.

Система VNPT eKYC обрабатывает в среднем 600 000 запросов в день, причем в пиковые дни обрабатывается более миллиона запросов.

Государственный банк Вьетнама издал решение, требующее от кредитных учреждений с 1 июля 2024 года внедрить биометрическую аутентификацию для транзакций, превышающих 10 миллионов донгов (416 долларов США) и других значительных операций.

По мнению экспертов, выбор в пользу отечественных решений является оптимальным выбором для банков и финансовых учреждений благодаря их быстрому внедрению и разумной стоимости. Кроме того, они соответствуют мировым технологическим стандартам, обеспечивают масштабируемость и высокую готовность.

Благодаря передовым моделям искусственного интеллекта VNPT eKYC способна проверять биометрические данные лица с точностью до 99,99 %.

ВИА/ИЖВ

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