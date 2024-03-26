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ИИ-платформа национальной телекоммуникационной группы регистрирует более 1 миллиарда запросов на аутентификацию
Система VNPT eKYC обрабатывает в среднем 600 000 запросов в день, причем в пиковые дни обрабатывается более миллиона запросов.
Государственный банк Вьетнама издал решение, требующее от кредитных учреждений с 1 июля 2024 года внедрить биометрическую аутентификацию для транзакций, превышающих 10 миллионов донгов (416 долларов США) и других значительных операций.
По мнению экспертов, выбор в пользу отечественных решений является оптимальным выбором для банков и финансовых учреждений благодаря их быстрому внедрению и разумной стоимости. Кроме того, они соответствуют мировым технологическим стандартам, обеспечивают масштабируемость и высокую готовность.
Благодаря передовым моделям искусственного интеллекта VNPT eKYC способна проверять биометрические данные лица с точностью до 99,99 %.