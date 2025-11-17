ИИ переопределяет полупроводниковую экосистему Вьетнама

Бурный взрыв развития искусственного интеллекта (ИИ) открывает новый поворот для полупроводниковой промышленности Вьетнама. От отрасли, ориентированной преимущественно на аутсорсинг и тестирование, Вьетнам сегодня получает возможность глубже участвовать в глобальной цепочке ценности, когда ИИ не только создаёт спрос на новое поколение чипов, но и формирует новые подходы к проектированию, производству и управлению интеллектуальными фабриками.

Полупроводниковая промышленность становится стратегической опорой любой современной экономики. От ИИ, интернета вещей (IoT), облачных вычислений до оборонных технологий – все зависят от способности производить и проектировать микросхемы.

ИИ становится ключевым двигателем, который помогает Вьетнаму перейти от модели производства по заказу к модели создания собственной ценности. В полупроводниковой сфере ИИ переопределяет весь производственный процесс: от автоматизации линий упаковки и тестирования, оптимизации проектирования чипов с помощью моделирования и машинного обучения, до снижения уровня ошибок благодаря данным в реальном времени.

Полупроводниковая промышленность – основа цифровой эпохи. Вьетнам поставил цель к 2025 году довести долю цифровой экономики до 20% ВВП, а к 2030 году – до 30%; расходы на науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию – не менее 3% ВВП, а также войти в топ-40 Глобального индекса инноваций (GII).

Чтобы достичь этой цели, Правительство издало ряд важных политик, включая Резолюцию № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; Закон о науке, технологиях и инновациях; Закон о цифровой промышленности и Стратегию развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с видением до 2050 года.

Заместитель министра науки и технологий Буй Хоанг Фыонг подчеркнул, что полупроводниковая промышленность определена как стратегическая технология, играющая ключевую роль в повышении конкурентоспособности, стимулировании экономического роста и укреплении позиции страны.

По состоянию на ноябрь во Вьетнаме реализуется более 170 иностранных инвестиционных проектов в области полупроводников с общим капиталом почти 11,6 млрд долларов США, сосредоточенных в двух основных направлениях – проектирование чипов и их упаковка и тестирование. Во Вьетнаме работают около 60 компаний-проектировщиков, восемь проектов упаковки и тестирования, а также более 20 предприятий, занимающихся производством и поставками материалов и оборудования, включая такие компании, как Intel, Amkor, Hana Micron, Coherent, VDL…

Новый Закон о науке, технологиях и инновациях позволяет применять механизм «песочницы» (sandbox), усиливать защиту интеллектуальной собственности, развивать международные системы стандартизации, измерений и качества, а также привлекать прямые иностранные инвестиции на основе обязательной передачи технологий, развития внутренних компетенций и формирования прочной правовой базы для развития полупроводниковой отрасли.

Имея более 1,9 миллиона работников в сфере информационных технологий, включая 7 000 инженеров-проектировщиков полупроводников, Вьетнам обладает значительным преимуществом благодаря молодым кадрам. Правительство реализует Программу развития кадров полупроводниковой отрасли, ставя цель к 2030 году подготовить более 50 000 инженеров и бакалавров полупроводникового профиля, а также создать ключевые лаборатории, исследовательские центры и программы обучения в тесной связи с предприятиями.

Тем не менее фактическая потребность составляет около 10 000 инженеров ежегодно, тогда как предложение покрывает менее 20%. Особенно остро ощущается нехватка инженеров на стыке ИИ, микросхем, управления и данных – группы специалистов, которые считаются решающей силой в способности проектировать чипы и управлять умными полупроводниковыми заводами.